Defensa Civil en Gaza reporta 19 muertos en ataques israelíes

La Defensa Civil en la Franja de Gaza reportó este viernes 19 muertos en bombardeos israelíes en el territorio palestino.

La aviación israelí bombardeó edificios y tiendas de desplazados en varios barrios de Ciudad de Gaza y en su periferia, indicó la Defensa Civil en un comunicado transmitido a la AFP.

Esta organización de primeros auxilios, que opera bajo la autoridad del movimiento islamista Hamás que gobierna en Gaza, reportó 19 muertos y al menos diez heridos en estos bombardeos.

Dadas las restricciones impuestas a los medios en Gaza y las dificultades de acceso sobre el terreno, AFP no está en condiciones de verificar de manera independiente el balance de la Defensa Civil.

Por su parte, el ejército israelí afirmó que no está en condiciones de comentar los reportes, sin contar con sus coordenadas precisas.

El portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, indicó el jueves que las tropas israelíes controlan el 40% de Ciudad de Gaza.

Las autoridades israelíes anunciaron su intención de tomar toda esta ciudad del norte de la Franja de Gaza, pero un portavoz del ejército israelí, Nadav Shoshani, señaló que el inicio de esta operación no será anunciado para "conservar el efecto sorpresa".

El miércoles un alto responsable militar declaró que Israel espera que un millón de personas huyan hacia el sur.

La ONU estima que cerca de un millón de personas viven en Ciudad de Gaza y sus alrededores.

La Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria (IPC), un organismo respaldado por la ONU, declaró el estado de hambruna en esta zona de Gaza y una agencia de Naciones Unidas atribuyó la situación a "la obstrucción sistemática de Israel", una afirmación desmentida por el Estado hebreo.

my-dms/vl/mab/an