Defensa Civil palestina dice que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza
La Defensa Civil de la Franja de Gaza indicó este viernes a AFP que 450.000 personas huyeron de Ciud
La Defensa Civil de la Franja de Gaza indicó este viernes a AFP que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur del territorio desde finales de agosto.
"El número de ciudadanos desplazados de Gaza hacia el sur alcanzó las 450.000 personas desde el inicio de la operación militar contra Ciudad de Gaza el pasado mes de agosto", declaró Mohamed al Mughayir, un responsable de este organismo de rescate que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás.
El ejército israelí, que multiplica los llamados a evacuar Ciudad de Gaza, dijo anteriormente a AFP que estima que "alrededor de 480.000" palestinos abandonaron el mayor núcleo urbano del territorio desde finales de agosto.
