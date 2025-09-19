LA NACION

Defensa Civil palestina dice que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza

La Defensa Civil de la Franja de Gaza indicó este viernes a AFP que 450.000 personas huyeron de Ciud

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Defensa Civil palestina dice que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza
Defensa Civil palestina dice que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza

La Defensa Civil de la Franja de Gaza indicó este viernes a AFP que 450.000 personas huyeron de Ciudad de Gaza hacia el sur del territorio desde finales de agosto.

"El número de ciudadanos desplazados de Gaza hacia el sur alcanzó las 450.000 personas desde el inicio de la operación militar contra Ciudad de Gaza el pasado mes de agosto", declaró Mohamed al Mughayir, un responsable de este organismo de rescate que opera bajo la autoridad del gobierno de Hamás.

El ejército israelí, que multiplica los llamados a evacuar Ciudad de Gaza, dijo anteriormente a AFP que estima que "alrededor de 480.000" palestinos abandonaron el mayor núcleo urbano del territorio desde finales de agosto.

str/crb/ila/hgs/an

LA NACION
Más leídas
  1. El "otro" argentino que volvió loco a River: lo quiso Riquelme y jugó con Messi en Rusia 2018
    1

    Aníbal Moreno, un motor de galera y bastón, es el corazón de Palmeiras y tiene un deseo de selección

  2. El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones
    2

    El bloque de Pro quedó partido tras la pelea entre Ritondo y Lospennato, pero no habrá expulsiones

  3. La respuesta de De Pablo sobre si alcanzan los dólares del Banco Central hasta las elecciones
    3

    La respuesta de De Pablo sobre si alcanzan los dólares del Banco Central hasta las elecciones

  4. Un grupo de empresarios busca desplazar al "zar de Retiro" de la estación de ómnibus
    4

    Un grupo de empresarios busca desplazar al “zar de Retiro”

Cargando banners ...