Defensa Civil registra 42 muertos en la Franja de Gaza

La Defensa Civil de la Franja de Gaza registró al menos 42 personas muertas el domingo por bombardeos y disparos israelíes en el territorio palestino, cuando el ejército israelí se prepara a tomar por asalto la ciudad de Gaza.

Interrogado por la AFP, el ejército israelí no hizo comentarios de manera inmediata.

Mahmud Basal, portavoz de la Defensa Civil en Gaza, declaró a la AFP que "el balance total sube a 42 muertos desde el alba".

Se refirió a varios bombardeos contra la ciudad de Gaza, así como en varias zonas del territorio, en el centro, norte y sur.

Teniendo en cuenta las restricciones impuestas por Israel a los medios en Gaza y las dificultades de acceso en el terreno, la AFP no puede verificar de manera independiente las afirmaciones de la Defensa Civil o del ejército.

El ataque del movimiento islamista palestino Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra, causó la muerte de 1219 personas, en su mayoría civiles, según un recuento de AFP basado en cifras oficiales.

Las represalias israelíes en Gaza han dejado 62.686 fallecidos, también en su mayor parte civiles, de acuerdo con cifras del Ministerio de Salud de Gaza -gobernada por Hamás-, que la ONU considera fiables.