Defensa Civil reporta 18 muertos en la Franja de Gaza

La Defensa Civil de la Franja de Gaza reportó el domingo la muerte de 18 personas y decenas de heridos en bombardeos y disparos israelíes en el territorio palestino, devastado por más de 22 meses de guerra.

Mientras continuaban los ataques aéreos y las operaciones terrestres israelíes en Ciudad de Gaza, la radio del ejército israelí anunció una reunión el domingo entre el Jefe de Estado Mayor, Eyal Zamir, y el Comando Sur sobre "los planes para conquistar Ciudad de Gaza", un bastión de Hamás según Israel.

Mahmoud Bassal, portavoz de la Defensa Civil, declaró a AFP que siete de los 18 muertos eran palestinos y que la causa del deceso fue un ataque con drones contra el patio del Hospital al Maamadani en Ciudad de Gaza, capital del territorio palestino en el norte.

Según testigos, las víctimas eran miembros de la "Unidad Sahm", afiliada al movimiento islamista Hamás. Esta unidad está compuesta por cientos de agentes de seguridad y voluntarios encargados de "proporcionar ayuda y combatir a los saqueadores", según fuentes de Hamás.

El ejército no comentó estos bombardeos, pero anteriormente confirmó una serie de operaciones en las afueras de Ciudad de Gaza, donde los residentes reportan intensos ataques aéreos e incursiones terrestres.

Según la radio del ejército, el objetivo sería, "para el 7 de octubre", no solo "evacuar a la población de Ciudad de Gaza, sino también completar el cerco de la urbe y tomar el control operativo". "Esto significa que la operación comenzará en las próximas semanas".

"Al menos cuatro divisiones se desplegarán en la Franja de Gaza como parte de la nueva operación", declaró la emisora de radio, refiriéndose a la movilización de "varias decenas de miles de soldados de reserva".

Las autoridades israelíes indicaron el sábado que "se proporcionarán tiendas de campaña y otros equipos de refugio a partir del domingo como parte de los preparativos del ejército para trasladar a la población de las zonas de combate hacia el sur de la Franja de Gaza para su protección".