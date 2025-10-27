Defensa confirma la llegada a España de 19 niños gazatíes gravemente enfermos que serán tratados en ocho CCAA

MADRID, 27 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa ha confirmado este lunes la llegada de 19 niños gazatíes gravemente enfermos a la Base Aérea de Torrejón de Ardoz (Madrid), y está previsto que ocho Comunidades Autónomas reciban a los menores y a sus 73 acompañantes.

“Una vez más, la entrega y profesionalidad de la Unidad Médica de Aeroevacuación (UMAER) y el Ejército del Aire y del Espacio permite que una nueva aeroevacuación médica haya finalizado con éxito, y que los niños gazatíes y sus familias ya estén en España”, ha publicado Defensa en la red social X, confirmando la llegada de los 92 evacuados.

La cartera liderada por Margarita Robles se ha congratulado por el "éxito" de la misión conjunta entre su Ministerio, el Ministerio de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y Médicos Sin Fronteras, materializada por la UMAER, el Escuadrón de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA), el Ala 31 y el Ala 35 del Ejército del Aire, también felicitados en el anuncio de Defensa.

Castilla La Mancha, Asturias, Castilla y León, Euskadi, Navarra, Murcia, Aragón y Cataluña, son las comunidades autónomas que recibirán a los niños conforme a las diferentes patologías que padezcan, entre las cuales se encuentran traumatología, oncología y hematología, cardiopatías congénitas, neurologías, nefrologías, oftalmología y un gastrointestinal.

Por otro lado, Sanidad ha informado de que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, junto a la ONG Accem, gestionaran el alojamiento, manutención, atención psicológica y jurídica, además de los servicios de traducción e interpretación, de los niños y los acompañantes.

OPERACIÓN DE EVACUACIÓN

En la fase anterior de la operación, los evacuados fueron conducidos hasta la frontera entre Israel y Jordania, donde las autoridades israelíes los entregaron a un equipo del Ministerio de Sanidad encabezado por la ministra Mónica García, que viajó hasta Amán para recibirlos, como confirmó el Ministerio de Sanidad. El traslado hasta la base de Amán y la supervisión médica de los pacientes fueron coordinada por Médicos Sin Fronteras.

De esta manera, se repite una operación que el Gobierno llevó a cabo este verano, cuando se evacuaron a 13 niños gazatíes en un avión medicalizado que viajaron a España junto a sus familiares para recibir tratamientos médicos. También se realizó una misión idéntica en 2024, en la que Defensa envió un A400M hacia El Cairo para traer a 15 niños palestinos con problemas de salud derivados de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza.