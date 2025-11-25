Defensa de Bolsonaro anuncia que presentará nuevo recurso contra su condena

La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro anunció este martes que presentará un nuevo recurso contra su condena a 27 años de cárcel por golpismo, poco después de que la corte suprema ordenara que comience a cumplir su pena de prisión.

El abogado Paulo Cunha Bueno calificó de "sorprendente" en X que el tribunal haya considerado "inadmisible un recurso aún no presentado" y adelantó que "la defensa interpondrá (...) el recurso que considera procedente".

La corte declaró firme este martes la sentencia de Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado en 2022, y estableció que las instancias de apelación se agotaron.

