Defensa de Bolsonaro anuncia que presentará nuevo recurso contra su condena
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro anunció este martes que presentará un nuevo recurso contra su condena a 27 años de cárcel por golpismo, poco después de que la corte suprema ordenara que...
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La defensa del expresidente brasileño Jair Bolsonaro anunció este martes que presentará un nuevo recurso contra su condena a 27 años de cárcel por golpismo, poco después de que la corte suprema ordenara que comience a cumplir su pena de prisión.
El abogado Paulo Cunha Bueno calificó de "sorprendente" en X que el tribunal haya considerado "inadmisible un recurso aún no presentado" y adelantó que "la defensa interpondrá (...) el recurso que considera procedente".
La corte declaró firme este martes la sentencia de Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado en 2022, y estableció que las instancias de apelación se agotaron.
ffb/mr
LA NACION
Más leídas
- 1
Condenaron a un exfutbolista de Estudiantes a seis años y ocho meses de prisión
- 2
El Vaticano reivindica la monogamia y publica un documento doctrinal que cuestiona el avance del poliamor
- 3
La caída de Nai, la “viuda negra” de la “sonrisa grande” y la botella de aperitivo en la mano
- 4
Cristina Kirchner volvió a apuntar contra el periodismo por la causa Cuadernos y advirtió por el endeudamiento de los argentinos