Defensa de Bolsonaro pide prisión domiciliaria por "riesgo de agravamiento" de su estado de salud

La defensa de Jair Bolsonaro, preso por un intento de golpe de Estado, pidió el miércoles a la corte suprema de Brasil que el expresidente pueda cumplir su sentencia a 27 años de cárcel en su domicilio por "riesgo concreto de agravamiento" de su estado de salud, según un documento al que accedió la AFP.

Bolsonaro, de 70 años, fue operado el 25 de diciembre de una hernia inguinal y luego se sometió a un procedimiento contra sus recurrentes crisis de hipo, y está previsto que vuelva el jueves a prisión en una sede policial en Brasilia.

"La permanencia de este paciente en un centro penitenciario tan pronto como salga del hospital lo sometería a un riesgo concreto de agravamiento repentino de su estado de salud", dice el documento, que pide "prisión domiciliaria humanitaria" para el exmandatario.