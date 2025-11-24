Defensa de Cowboys pasa de ser problema a fortaleza tras el intercambio de Williams

ARLINGTON, Texas, EE.UU. (AP) — Dak Prescott participó en los tres touchdowns y realizó lanzamientos importantes en la serie que llevó al gol de campo ganador, mientras los Cowboys de Dallas remontaron un déficit de 21 puntos para vencer al campeón defensor y rival de la NFC Este, los Eagles de Filadelfia.

El quarterback estrella sabía por dónde empezar al intentar explicar la improbable remontada que mantuvo a Dallas (5-5-1) en la conversación de los playoffs, entrando en una semana corta antes de un encuentro de Acción de Gracias el jueves con Kansas City (6-5), el otro equipo del Super Bowl de la temporada pasada.

"Defensa, defensa, defensa, defensa", afirmó Prescott después de romper el récord del club de Tony Romo en yardas por pase en la victoria 24-21 sobre los Eagles el domingo. "No habríamos ganado este juego sin las oportunidades que nos dieron una y otra vez".

Prescott logró decirlo un mes después de que los Cowboys permitieran a una ofensiva de Denver de nivel medio anotar seis touchdowns en un lapso de siete posesiones completas durante la victoria de los Broncos por 44-22 y terminaran esa semana clasificados en el último lugar, 32º en defensa de pase y 31º en defensa de anotación y defensa total.

Por supuesto, algo significativo ha cambiado desde entonces. Los Cowboys utilizaron una de las dos selecciones de primera ronda adquiridas en el intercambio que envió al destacado cazamariscales Micah Parsons a los Green Bay Packers una semana antes de la temporada para obtener al destacado tackle defensivo Quinnen Williams de los Jets de Nueva York en la fecha límite de intercambios.

Dallas tiene un récord de 2-0 con Williams, comenzando con la victoria de la semana pasada por 33-16 sobre Las Vegas en la que los Cowboys registraron los mejores números de la temporada al permitir solo 236 yardas y mantener a los Raiders en una tasa de conversión del 25% en tercera oportunidad. Dallas todavía tiene la peor defensa de tercera oportunidad de la liga.

Los Cowboys siguieron eso dejando en cero a los Eagles durante los últimos 41 minutos.

"Estamos encontrando nuestro ritmo y todo está encajando", comentó Williams. "No puedo salir ahí y hacer todo por mi cuenta. Nadie puede. Solo creo que todos estamos uniendo nuestras cabezas y ejecutando como uno solo".

Odighizuwa tuvo la captura en tercera oportunidad de Jalen Hurts que le dio a los Cowboys la oportunidad de avanzar para el gol de campo final de Brandon Aubrey después de que Prescott y compañía no aprovecharan dos balones sueltos en el último cuarto por parte de los Eagles. El jugador de quinto año que fue seleccionado por los Cowboys dirá que tiene más espacio para moverse con Williams alrededor.

"La ofensiva ha estado funcionando todo el año", expresó Odighizuwa. "Así que sabemos que solo con detenerlos un poco devolviéndoles el balón dándoles tantas oportunidades como puedan para anotar van a hacer el trabajo. Poder hacer eso y tener una victoria complementaria como esta especialmente en una remontada así siento que solo habla de nuestro estilo de juego y nuestro carácter. Vamos a luchar rasguñar arañar cada jugada hasta que termine".

Lo que está funcionando

La conexión entre Prescott y George Pickens es algo digno de ver después de que el receptor fuera añadido en un intercambio de temporada baja con Pittsburgh. La espectacular atrapada en salto de Pickens de 43 yardas preparó el touchdown de empate de ocho yardas de Prescott en el último cuarto contra los Eagles. Pickens ha igualado su récord personal de nueve recepciones tres veces y ya tiene un récord personal de 67 atrapadas esta temporada. Sus 1.054 yardas de recepción están a 86 de su mejor marca y está en camino de superar las 1.700.

Lo que necesita ayuda

El compañero de Pickens CeeDee Lamb necesita un impulso de confianza después de que las caídas lo afectaran contra los Eagles al igual que en el partido inaugural de la temporada de la NFL una victoria de Filadelfia por 24-20 que podría haber sido una victoria de Dallas si Lamb hubiera mantenido alguna de las tres caídas cruciales. Lamb tuvo una gran atrapada en la serie que acercó a los Cowboys a un touchdown pero las caídas son una mala imagen cuando Pickens sigue haciendo atrapadas increíbles.

A la alza

El ala cerrada Brevyn Spann-Ford tropezó al salir de un quiebre en una ruta en la zona de anotación con Prescott observándolo todo el tiempo esperando que no cayera. Spann-Ford se mantuvo en pie y terminó con su primer TD de carrera en una atrapada de cuatro yardas.

A la baja

El receptor y retornador de patadas KaVontae Turpin perdió un balón suelto después de recibir un traspaso desde el backfield y fue penalizado cuando señaló a medias para una captura libre en un despeje y corrió de todos modos. La penalización le costó a Dallas la posición de campo en la última serie pero los Cowboys lo superaron.

Mientras Turpin es cuarto entre los retornadores de patadas de salida calificados un año después de ser nombrado All-Pro no se le encuentra en la lista de retornadores de despejes. Sin valor en esas áreas la seguridad del balón podría amenazar la seguridad laboral del diminuto Turpin.

Lesiones

La mayor preocupación fue que Williams permaneciera en el suelo después de una jugada y dijera después del juego que Saquon Barkley le dio un golpe en las costillas en una jugada de pase. Sin embargo Williams regresó. El tackle izquierdo Tyler Guyton se lesionó un tobillo y fue reemplazado por Nate Thomas durante casi la mitad del juego.

Número clave

34.378 — Yardas de pase en la carrera de Prescott después de superar el récord anterior de Romo de 34.183. El próximo gran número son los pases de TD. Prescott tendría que promediar dos TD por juego el resto de esta temporada para superar la marca de Romo de 247. Tiene 236.

Próximos pasos

La primera racha ganadora de la temporada le da a Dallas una oportunidad contra los Chiefs de superar el .500 por primera vez. Los Cowboys tienen un récord de 0-3 cuando juegan por un récord ganador esta temporada.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes