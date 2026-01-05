Defensa de los Broncos brilla, pero el entrenador Sean Payton aún no celebra

ENGLEWOOD, Colorado, EE.UU. (AP) — Puede ser que los Broncos de Denver hayan avanzado a la postemporada como el primer sembrado de la AFC, pero el entrenador Sean Payton no está saltando de alegría.

"Escuchen, ¿alguna vez estoy feliz? No", dijo Payton después de la victoria de los Broncos el domingo por 19-3 sobre los suplentes de los Chargers de Los Ángeles, asegurando un descanso en la primera ronda y la ventaja de jugar en casa. "Pero no deberíamos estarlo como entrenadores".

Aun así, los Broncos (14-3) igualaron el récord de la franquicia para la mayor cantidad de victorias en una temporada y, por primera vez en una década, recibirán un juego de playoffs en la ronda divisional la próxima semana.

"Sí, tenemos que corregir algunas cosas, y lo haremos", expresó Payton. "Estaremos listos".

Como de costumbre, la defensa de Denver fue sobresaliente, capturando a Trey Lance cuatro veces, logrando una intercepción para touchdown de Ja'Quan McMillian, recuperando un balón suelto y deteniendo a Los Ángeles dos veces en cuarta oportunidad.

La ofensiva de los Broncos nuevamente tuvo dificultades, sin producir touchdowns, logrando cuatro goles de campo y solo 141 yardas por pase, incluidas 38 en la primera mitad. Los principales receptores, Courtland Sutton y Troy Franklin, se combinaron para una recepción de cinco yardas en solo tres intentos.

"Obviamente, seremos más precisos en algunas áreas", comentó Payton, "pero estuvimos precisos defensivamente".

Una victoria es una victoria, aunque sea carente de brillo. El tackle izquierdo Garett Bolles plantó una gran bandera de los Broncos en la zona sur después del juego.

"Este lugar es especial para mí. Este equipo, esta organización, mi familia creció aquí, yo crecí aquí, me convertí en un hombre aquí", dijo Bolles. "Así que, poder devolverle a esta ciudad y a esta comunidad lo que le pertenece y llevar a la organización de los Broncos de vuelta a donde necesita estar, es un momento especial, sin duda".

A pesar del camino accidentado, los Broncos jugarán en altitud en los playoffs. Payton dijo que lo mejor de ser el primer sembrado es poder saltarse los juegos de este fin de semana. Para el quarterback Bo Nix, dijo que están donde quieren estar.

“Dos juegos en casa es donde queremos estar. Es mejor que tener que jugar fuera y es mejor que tener que jugar un juego extra".

Qué funciona

La defensa de Denver llevó a Peyton Manning a la línea de meta en el Super Bowl 50 hace una década y esta unidad quizá tenga que hacer lo mismo con Nix y la ofensiva tambaleante de los Broncos.

Necesita ayuda

Nix tuvo uno de sus peores juegos de la temporada y no fue el tipo de preparación para los playoffs que los Broncos esperaban. Pero apenas importó ya que los Broncos su decimotercer encuentro de 14 en casa. Nix dijo que confía en que la ofensiva volverá a la eficiencia en la zona roja que ha mostrado en ocasiones esta temporada.

