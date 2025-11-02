Defensa de Steelers fuerza seis pérdidas y Pittsburgh vence 27-20 a Indianápolis
PITTSBURGH (AP) — Jaylen Warren corrió para dos touchdowns, y los Steelers de Pittsburgh forzaron el domingo a Indianápolis a cometer seis pérdidas de balón en una victoria de 27-20.
Los Steelers (5-3) rompieron una racha de dos derrotas consecutivas al acosar al quarterback de los Colts, Daniel Jones, llevándolo a cometer los errores que en gran medida había evitado durante el ardiente comienzo de Indianápolis.
Jones lanzó tres intercepciones y perdió el balón dos veces, incluyendo un balón suelto provocado por T.J. Watt de Pittsburgh en el segundo cuarto que pareció sacar a los Steelers de una mala racha de semanas en la que la defensa mejor pagada de la NFL cedía yardas y puntos a un ritmo alarmante.
Aaron Rodgers terminó 25 de 35 para 203 yardas y un touchdown en un día en que la ofensiva de Pittsburgh logró solo 225 yardas totales.
Jones completó 31 de 50 para 342 yardas con un touchdown por pase y un touchdown por carrera, pero sus tres intercepciones igualaron su total de la temporada y tuvo serios problemas para asegurar el balón frente a una presión que lo capturó cinco veces.
Los 20 puntos de los Colts igualaron su mínimo de la temporada, y una parte significativa de sus 368 yardas llegó en tiempo basura.
