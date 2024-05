defensa de trump pide que se desestime juicio en caso por dinero a cambio de silencio

(Añade solicitud de la defensa de Trump)

Por Jack Queen, Jody Godoy y Andy Sullivan

NUEVA YORK, 20 mayo (Reuters) -

Los abogados de Donald Trump pidieron el lunes al juez que supervisa su juicio penal por un pago de dinero por silencio que desestime el caso antes de que llegue al jurado, argumentando que el testimonio de Michael Cohen no era creíble dados sus antecedentes penales y su historial de mentiras.

El juez Juan Merchan no se pronunció de inmediato sobre la solicitud, que es rutinaria en los juicios penales y rara vez se concede. Pero sugirió que los jurados podrían evaluar por sí mismos la credibilidad del testimonio del excolaborador de Trump.

"Usted ha dicho que sus mentiras son irrefutables, pero ¿cree que va a engañar a 12 neoyorquinos?", preguntó Merchan al abogado de Trump, Todd Blanche, que había solicitado la desestimación.

El intercambio se produjo al final de un día en el que las preguntas sobre el carácter de Cohen fueron el centro de atención. Al comienzo del día, Merchan dijo que esperaba que las dos partes presentaran sus argumentos finales la próxima semana, seguidos de las deliberaciones del jurado.

Trump, el primer expresidente que enfrenta un juicio penal, se ha declarado inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales para encubrir un pago de 130.000 dólares para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels, que había amenazado con hacer público antes de las elecciones de 2016 su relato de un supuesto encuentro sexual, algo que Trump niega.

Trump, de 77 años, ha denunciado el juicio como un esfuerzo políticamente motivado para lastrar la campaña de su Partido Republicano para recuperar la Casa Blanca de manos del presidente demócrata Joe Biden.

Cohen, exabogado de Trump, declaró el lunes que robó dinero de la empresa del expresidente.

Interrogado por Blanche, Cohen admitió haber robado a la Organización Trump al incluir un reembolso a una firma tecnológica en su paquete de bonos y embolsarse la mayor parte del dinero.

"Así que robaste a la Organización Trump, ¿verdad?", preguntó Blanche. "Sí, señor", testificó Cohen, quien reveló que pagó unos 20.000 dólares de los 50.000 que la empresa de Trump debía a la tecnológica en efectivo en una bolsa de papel marrón en su oficina y que se quedó con el resto. La Organización Trump le reembolsó 100.000 dólares en total por ese pago.

Aunque Trump dijo antes de que comenzara el juicio que planeaba testificar, Blanche señaló al juez la semana pasada que ya no era seguro. Fuera de la sala el lunes, Trump no informó a los periodistas si declararía o no el martes.

Blanche dijo que el caso debería ser desestimado porque Cohen no era creíble.

"No hay forma de que el tribunal permita que este caso vaya al jurado confiando en el testimonio de Cohen", dijo Blanche fuera de la presencia del jurado, y agregó que sin el testimonio de Cohen "no hay caso".

El fiscal Christopher Conroy rebatió que el testimonio de Cohen estaba respaldado por documentos y otras pruebas. "Las pruebas del juicio apoyan abrumadoramente cada elemento del delito", destacó. El juez podría pronunciarse en cualquier momento sobre la moción de desestimación.

Alegatos finales la próxima semana

Al inicio de la sesión del lunes, el juez Juan Merchán indicó que esperaba que la fiscalía y la defensa concluyeran sus presentaciones esta semana y presentaran sus argumentos finales la próxima semana.

Dentro de la sala, se ha sentado en la mesa de los acusados y ha escuchado a Daniels relatar su tiempo juntos con detalles escabrosos. Otros testigos, entre ellos Cohen, han hablado de los esfuerzos por enterrar historias poco favorecedoras en un momento en que Trump se enfrentaba a múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada.

Si opta por testificar, el candidato presidencial republicano tendrá la oportunidad de rebatir el detallado relato de Daniels sobre su encuentro en Lake Tahoe (Nevada) y no estaría restringido por una orden de silencio que le prohíbe en otros escenarios criticar a testigos, jurados y familiares del juez y los fiscales.

Sin embargo, enfrentaría al interrogatorio de los fiscales, que podrían tratar de sacar a la luz las incoherencias de su versión. Cualquier mentira bajo juramento podría exponerle a nuevos cargos penales por perjurio.

El proceso por el dinero subrepticio se considera el menos importante de los cuatro procesos penales a los que se enfrenta Trump, pero es probable que sea el único que llegue a juicio antes de las elecciones.

En Washington y Georgia Trump se enfrenta a cargos por tratar de anular su derrota en 2020 frente a Biden y en Florida a cargos por manejo indebido de documentos clasificados tras dejar la Casa Blanca en 2021. Se ha declarado inocente en los tres casos. (Reporte de Jack Queen, Luc Cohen y Jody Godoy en Nueva York; Escrito por Andy Sullivan en Washington; Editado en español por Raúl Cortés Fernández)

Reuters