Defensa del Barcelona Jordi Alba anuncia que se retira del fútbol al final de la temporada

7 oct (Reuters) - El ex defensa de la selección española y del Barcelona Jordi Alba anunció el martes que se retirará del fútbol al final de la temporada de la Major League Soccer (MLS).

El jugador del Inter de Miami comenzó su carrera juvenil en el Barcelona, que lo liberó por ser demasiado pequeño, pero el club catalán lo volvió a fichar desde Valencia en 2012 por 14 millones de euros (US$16,34 millones) y pasó 11 temporadas allí.

En 2023 fichó por el Inter de Miami, donde coincidió con sus ex compañeros Lionel Messi, Sergio Busquets y Luis Suárez, mientras que otro ex del Barça, Javier Mascherano, es su actual entrenador.

"Ha llegado el momento de cerrar una etapa trascendental en mi vida. He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, con plenitud y con felicidad", dijo Alba en un comunicado en Instagram.

El jugador de 36 años se retiró del fútbol internacional en 2023 después de disputar 93 partidos con España y formó parte del equipo ganador de la Eurocopa 2012, donde marcó en la victoria 4-0 sobre Italia en la final.

Alba ganó seis títulos de LaLiga en el Barcelona, la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y cinco ediciones de la Copa del Rey.

En Estados Unidos ganó la Leagues Cup y el Supporters' Shield, y se despedirá en noviembre tras los playoffs de la MLS.

"Hoy cierro este capítulo sabiendo que lo he entregado todo. El fútbol ha sido, es y será siempre una parte esencial de mi vida. Gracias fútbol. Gracias por tanto", remarcó.

