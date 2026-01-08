Defensa: ejercicios navales de los países Brics en Sudáfrica

Buques de guerra de algunos países del "Brics ampliado" se reunieron en las aguas sudafricanas para el ejercicio 'Will for Peace 2026', liderado por China y programado del 9 al 16 de enero.

El objetivo, según lo anunciado por la Fuerza de Defensa de Sudáfrica, es proteger las rutas marítimas y fortalecer la cooperación en materia de seguridad.

Un cazabombardero chino ya atracó en la base de Simon's Town, al sur de la Ciudad del Cabo, mientras que en las redes sociales circulan imágenes de una fragata rusa dirigiéndose hacia el mismo puerto, principal base naval militar del país.

La publicación sudafricana Rapport informó que Irán habría enviado una flota, pero sus buques aún no fueron avistados.

La iniciativa corre el riesgo de agravar aún más las tensiones con Washington, ya altas por los lazos de Pretoria con Teherán, debido al anterior ejercicio naval de los Brics de 2023, que coincidió con el aniversario de la invasión rusa de Ucrania, y al final de un año de enfrentamientos diplomáticos que culminaron con la exclusión de Sudáfrica de la próxima cumbre del G20 en Estados Unidos, al final de la presidencia sudafricana de la cumbre mundial.

La oposición sudafricana, mientras tanto, acusa al gobierno de contradecir su neutralidad y de dañar su reputación internacional. (ANSA).