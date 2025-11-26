Defensa encarga a SAPA la actualización de las transmisiones de los blindados Pizarro y Castor por US$33.000.000

MADRID, 26 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ministerio de Defensa ha adjudicado por casi 33 millones de euros a la compañía vasca SAPA Placencia el contrato para la actualización de las transmisiones de los vehículos blindados Pizarro y Castor, según figura en el portal del contratación del Estado y recoge Europa Press.

Según explicó el Gobierno en las referencias del Consejo de Ministros del pasado 28 de octubre, en el que se autorizó la celebración de este contrato, era conveniente pasar de las transmisiones tipo SG850 de SAPA a las SG35T de la misma compañía en la fase dos de los vehículos de combate de infantería y puesto de mando Pizarro y en los blindados de zapadores Castor.

"La continua evolución tecnológica ha hecho necesario acometer una transformación de las cajas de velocidad de los modelos antiguos (SG850) para la adecuación técnica a los nuevos modelos que aumentan la velocidad y movilidad de estos vehículos, permitiéndole el acople de implementos como palas, arados, rodillos y marcadores de brechas, que permitan garantizar la protección y seguridad de las unidades en el desempeño de las misiones encomendadas", argumentó el Ejecutivo.

El contrato estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, sin posibilidad de prórroga, y se ha negociado sin publicidad debido a que solo puede ser ejecutado por SAPA "debido a derechos exclusivos" de propiedad intelectual e industrial.