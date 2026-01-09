Defensa: Grecia introduce el servicio militar voluntario para las mujeres

Entre otras cosas, este proyecto permite a las mujeres participar voluntariamente en el servicio militar, obligatorio en Grecia para los hombres. Así lo informó la cadena estatal ERT.

La reforma forma parte del proyecto de ley, aprobado tras dos días de debate en la cámara, que busca innovar en la formación de los soldados profesionales, aumentar los salarios y mejorar la capacidad operativa del Ejército griego.

En Grecia, el servicio militar es obligatorio para los hombres de 19 a 45 años, consagrado en la Constitución, y tiene una duración de doce meses. El proyecto de ley ahora amplía la posibilidad del servicio militar voluntario a las mujeres de 20 a 26 años.

Actualmente, las mujeres representan aproximadamente el 17% de las fuerzas armadas profesionales griegas, un porcentaje similar a la media mundial, según el ministro de Defensa, Nikos Dendias.

"Sin embargo, debemos ir un paso más allá: promover la infraestructura necesaria, así como la mentalidad y la cultura, para que, si es necesario, las mujeres puedan servir junto a los hombres", declaró Dendias en octubre pasado, según reportes del portal Kathimerini. (ANSA).