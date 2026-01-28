Defensa: Kallas, "la relación con EEUU cambió y la UE debe reforzar su defensa"

"Europa ya no es el principal centro de gravedad de Washington. Este cambio lleva tiempo en marcha" y es "estructural, no temporal", enfatizó, y añadió que "ninguna gran potencia en la historia ha externalizado su supervivencia y ha sobrevivido", dijo.

"Mientras Estados Unidos mira hacia otros lugares y más allá de Europa, la OTAN debe europeizarse para mantener su fuerza. Y para ello, Europa debe actuar", insistió Kallas, durante la conferencia anual de la Agencia Europea de Defensa.

"Debemos sincronizar nuestros esfuerzos con la OTAN para complementarnos y demostrar cómo un pilar de defensa europeo diferenciado aporta valor mediante una mayor distribución de la carga y de la fuerza militar en nuestro continente", explicó Kallas.

En ese sentido, destacó que los acuerdos bilaterales de la UE, como el último firmado ayer con India, son una "herramienta cada vez más valiosa, no solo en materia de seguridad y defensa, sino también en cuestiones más amplias de política exterior".

"La crisis que enfrentamos se agravó drásticamente durante el último año" y "quedó dolorosamente claro que Rusia seguirá siendo una importante amenaza para la seguridad a largo plazo", continuó Kallas.

Además, la funcionaria europea enfatizó el hecho de que China también representa un "desafío a largo plazo": efectivamente, se trata de "un riesgo para nuestro modelo económico, amenaza a los países de los mares de China Oriental y Meridional, y apoya la guerra de Rusia contra Ucrania".

"Europa puede ser lenta, debemos admitirlo. La unanimidad significa que no siempre podemos actuar con la rapidez necesaria. Existen diferencias políticas entre los Estados miembros, pero algunos también utilizan la unanimidad como herramienta de negociación, y el veto de un país no puede dictar la política de todos", sostuvo también Kallas, instando así a la reflexión sobre cómo hacer que los procedimientos sean más eficaces.

Entre las posibles medidas al respecto, explicó, "también deberíamos atrevernos a considerar una extensión gradual del voto por mayoría cualificada en la Política Exterior y de Seguridad Común".

"Quiero ser muy clara: queremos lazos transatlánticos fuertes. Estados Unidos seguirá siendo socio y aliado de Europa.

Pero Europa debe adaptarse a las nuevas realidades".

Los nuevos "acontecimientos" con Washington "están poniendo a prueba las normas, reglas e instituciones internacionales que hemos construido a lo largo de 80 años. El riesgo de un retorno total a la política de poder coercitivo, las esferas de influencia y un mundo donde la ley del más fuerte es muy real", destacó la jefa de la diplomacia europea.

"Desde la última vez que nos reunimos aquí, el 'virus' ha comenzado a propagarse. El primer ministro canadiense, Mark Carney, lo dijo con claridad en su discurso en Davos: es hora de que Europa también reconozca que este cambio radical llegó para quedarse y actúe con urgencia", insistió.

"Necesitamos capacidades para disuadirnos y defendernos.

El diagnóstico es bien conocido: Europa carece de complementariedad en cuanto a capacidades. Nos centramos demasiado en los intereses nacionales como para abordar seriamente la fragmentación que nos hace lentos y débiles.

Necesitamos cambiar nuestra cultura: dejar de pensar como estados individuales y empezar a actuar conjuntamente como europeos".

"El gasto en defensa está aumentando, y eso es positivo.

Pero Europa carece de varios facilitadores estratégicos, a menudo demasiado costosos o complejos para que un solo Estado miembro los desarrolle por sí solo", señaló.

Así, "debemos posicionar nuestras fuerzas armadas para que sean fuertes. En otras palabras, debemos ser capaces de ganar una batalla esta noche y estar preparados mañana", señaló.

"Cerrar brechas también implica abordar cuestiones complejas: ¨Qué papel geopolítico queremos para Europa y la UE?

¨Podemos identificar un conjunto de objetivos de capacidad de la OTAN europea que la UE pueda apoyar? ¨Podemos imaginar capacidades militares de la UE financiadas y controladas por los Estados miembros? Estos son temas delicados que requieren debate y acción política", completó Kallas. (ANSA).