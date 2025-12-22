Defensa: La OTAN teme que Rusia ataque su red de satélites

Según Associated Press, el arma de "efecto zona" buscaría inundar las órbitas de Starlink con cientos de miles de proyectiles de alta densidad, lo que podría inutilizar varios satélites simultáneamente, pero también implica el riesgo de daños colaterales catastróficos a otros sistemas en órbita.

Algunos analistas dudan de que un arma de este tipo pueda funcionar sin causar un caos incontrolable en el espacio para empresas y países, incluyendo a la propia Rusia y su aliado China, que dependen de miles de satélites en órbita para sus comunicaciones, defensa y otras necesidades vitales.

Dichas repercusiones, incluyendo riesgos para sus propios sistemas espaciales, podrían disuadir a Moscú de desplegar o utilizar dicha arma, según los expertos.

"No lo creo. Bueno, realmente no lo creo", declaró Victoria Samson, especialista en seguridad espacial de la Fundación Mundo Seguro, quien dirige un estudio anual sobre sistemas antisatélites realizado por la organización no gubernamental con sede en Colorado, Estados Unidos.

"Sinceramente, me sorprendería mucho que hicieran algo así", añadió.

Sin embargo, el comandante de la División Espacial del Ejército Canadiense, el general de brigada Christopher Horner, afirmó que no se puede descartar un trabajo ruso similar, dadas las acusaciones previas de Estados Unidos de que Rusia también busca un arma nuclear espacial de uso indiscriminado.

"No puedo decir que me hayan informado sobre ese tipo de sistema. Pero no es improbable", afirmó.

Starlink es un servicio de internet satelital desarrollado por SpaceX (la empresa de Elon Musk) que usa una constelación de miles de satélites en órbita baja para ofrecer internet de alta velocidad y baja latencia en todo el mundo, incluso en áreas remotas y rurales donde otras conexiones fallan o no llegan.

El espacio es esencial para la disuasión y la defensa de la Alianza, ya que sustenta su capacidad para navegar y rastrear fuerzas, mantener comunicaciones robustas, detectar lanzamientos de misiles y garantizar un mando y control eficaces. El uso del espacio ha mejorado considerablemente la capacidad de los Aliados y la OTAN para anticipar amenazas y responder a las crisis con mayor rapidez, eficacia y precisión.

Los datos, productos y servicios espaciales son un elemento clave para las operaciones de la OTAN y apoyan directamente las actividades en otros ámbitos operativos (aéreo, terrestre, marítimo y ciberespacial).

Desde una perspectiva de seguridad y defensa, el espacio es crucial para la Alianza, incluyendo las siguientes áreas: - Posicionamiento, navegación y cronometraje, que permiten ataques de precisión, seguimiento de fuerzas y misiones de búsqueda y rescate; alerta temprana, que ayuda a garantizar la protección de las fuerzas y proporciona información vital sobre lanzamientos de misiles; monitorización ambiental, que permite la predicción meteorológica y la planificación de misiones.

- Comunicaciones satelitales seguras, esenciales para las misiones, ya que facilitan la consulta, el mando y el control.

- Inteligencia, vigilancia y reconocimiento, cruciales para el conocimiento de la situación, la planificación y la toma de decisiones.

Los aliados de la OTAN dependen cada vez más del espacio para diversas tareas de seguridad nacional, así como para operaciones militares en todo el mundo.

Más de la mitad de los satélites activos que orbitan la Tierra pertenecen a miembros de la OTAN o a empresas con sede en su territorio. (ANSA).