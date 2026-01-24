Defensa: para el Pentágono, los vínculos con Europa están en "declinación"

En cualquier caso, debe redoblar sus esfuerzos, ya que una de las prioridades del Departamento de Guerra de Estados Unidos, la tercera más importante, es "aumentar la distribución de los costos de defensa entre los aliados, incluidos Canadá y México en el hemisferio occidental y los europeos en su continente"

"Si bien Europa sigue siendo importante, su participación en el poder económico mundial es menor y está en declive. Si bien estamos y seguiremos comprometidos con Europa, debemos y priorizaremos la defensa del territorio estadounidense y la disuasión de China", afirma el documento.

En consonancia con la política de "América Primero", prioriza el territorio estadounidense y el hemisferio occidental, relegando a China a un segundo plano. Este es un sorprendente cambio con respecto a administraciones anteriores.

Pero esto coincide con los ataques militares de Donald Trump en Venezuela (donde, según reveló, se utilizó un arma secreta, el Descombobulador, para neutralizar las defensas enemigas durante la captura de Maduro), los intentos de adquirir Groenlandia (donde, según afirma, "Estados Unidos tendrá soberanía sobre sus bases"), las amenazas de incursiones terrestres antinarcóticos en México y "en todas partes" de Centroamérica y Sudamérica. O la intimidación a Canadá.

La última llegó a través de Truth, en una escalada del enfrentamiento con el primer ministro de Ottawa: "Si el gobernador Carney cree que puede convertir a Canadá en un 'puerto de tránsito' para los productos chinos con destino a Estados Unidos, está muy equivocado. China devorará a Canadá, lo aniquilará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su forma de vida. Si Canadá llega a un acuerdo con China, se enfrentará inmediatamente a aranceles del 100% sobre todos los bienes y productos canadienses importados a Estados Unidos".

La estrategia de defensa, que evoca la Doctrina Monroe, establece que Estados Unidos "ya no debe ceder el acceso ni la influencia sobre territorios clave del hemisferio occidental", incluido el Golfo de México.

China es la segunda prioridad, mientras que bajo la presidencia de Biden y la primera de Trump, fue la primera. El documento explica que Estados Unidos no pretende "estrangular ni humillar" a Pekín, sino la disuasión "mediante la fuerza, no la confrontación".

El Pentágono proporcionará a Trump "la fuerza militar para la diplomacia visionaria y realista del presidente, estableciendo las condiciones para un equilibrio de poder en el Indopacífico que nos permita a todos —Estados Unidos, China y otros países de la región— disfrutar de una paz digna".

El documento permaneció en el escritorio del secretario de Guerra, Pete Hegseth, durante meses, mientras la administración estadounidense intentaba decidir cómo describir la amenaza que representaba China, dadas las negociaciones comerciales entre Washington y Pekín. También se mencionan las amenazas a Estados Unidos por parte de Rusia, Irán y Corea del Norte, pero no son tan centrales. La guerra entre Rusia y Ucrania se menciona brevemente. Moscú se describe como "una amenaza persistente pero controlable para los miembros del flanco sur de la OTAN en el futuro previsible".

La cuarta prioridad es reconstruir la base industrial de defensa. A diferencia de las estrategias anteriores del Pentágono, redactadas bajo presidentes republicanos o demócratas, esta versión critica duramente a sus predecesores en la Casa Blanca, acusándolos de haber "desperdiciado nuestra ventaja militar y las vidas, la buena voluntad y los recursos de nuestro pueblo en grandiosos proyectos de construcción nacional y promesas egoístas para defender abstracciones imaginarias como el orden internacional basado en normas". (ANSA).