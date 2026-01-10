Defensa peruano Luis Advíncula ficha por Alianza Lima tras dejar Boca Juniors

El internacional peruano Luis Advíncula vestirá en 2026 las sedas de Alianza Lima tras salir de Boca Juniors de Argentina, anunció este viernes el club de Perú.

"Luis Advíncula ya defiende nuestros colores. ¡Bienvenido a casa!", indicó la institución deportiva en sus redes sociales.

El seleccionado nacional de 35 años, que militó en Boca entre 2021-2025, decidió volver al fútbol peruano luego de jugar en el extranjero por 12 años.

Su vínculo con Alianza es por dos temporadas, según la prensa deportiva.

El lateral derecho viajará a Montevideo para unirse a la pretemporada con el plantel aliancista dirigido por el argentino Pablo Guede.

El equipo donde también juega el delantero Paolo Guerrero, de 42 años, se alista para jugar la Serie Río de la Plata donde enfrentará al chileno Colo Colo e Independiente y Unión de Argentina.

El cuadro blanquiazul jugará el 24 de enero un partido amistoso con Inter Miami de Lionel Messi en el estadio Alejandro Villanueva, en la capital peruana.

Alianza Lima se refuerza con esta incorporación para su participación en la Copa Libertadores de 2026.

Enfrentará al paraguayo 2 de Mayo en la fase 1 de la Libertadores.

Bajo la dirección de su nuevo técnico, Pablo Guede, el club limeño tiene la expectativa de coronarse campeón nacional en 2026 coincidiendo con su 125 aniversario de fundación.