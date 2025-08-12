Defensa: Praga, el ejército adquirirá blindados Leopard 2A8
Los primeros serán entregados en 2028
El costo total ascenderá a 34.250 millones de coronas (1370 millones de euros), que también incluye los costos de adaptación de los tanques a las necesidades del Ejército Nacional Checo.
El ministerio asignará 5000 millones de coronas adicionales (200 millones de euros) para la reserva de inflación y tipo de cambio, según informó el canal de televisión ct24.
"Con la firma del acuerdo, cumplimos nuestro compromiso con la OTAN y reforzamos nuestra capacidad de defensa", declaró la ministra de Defensa, Jana Cernochova.
La propuesta se presentará ahora al gobierno y, tras la aprobación final, el Ministerio de Defensa podrá emitir un pedido vinculante, que se espera que se produzca en las próximas semanas.
El entendimiento marco permite la adquisición de hasta 58 tanques, y los 14 restantes se adquirirán según la disponibilidad financiera. Se espera que los primeros tanques Leopard 2A8 sean entregados al Ejército checo en 2028. (ANSA).
