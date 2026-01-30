Defensa: Suiza se rearma, "aumento del IVA para apoyar la defensa"

El Consejo Federal Suizo considera que necesita recursos adicionales por un importe aproximado de 31.000 francos, que se asignarán a organismos civiles que realizan tareas de seguridad y al ejército, y para financiar este gasto calculó un aumento temporal (durante 10 años) del IVA de 0,8 puntos porcentuales, a partir de 2028.

El anuncio es oficial, según informan medios suizos, y el Consejo encargó al Departamento Federal de Defensa que prepare un borrador de consulta a finales de marzo, con un texto que se presentaría al Parlamento en otoño y una posible votación popular en el verano de 2027. La medida —el aumento del IVA— podría entrar en vigor el 1 de enero de 2028.

Suiza es un país neutral, no miembro de la OTAN ni de la UE, y actualmente destina tan solo el 0,7% de su PBI a defensa, menos de la mitad del promedio europeo. La guerra en Ucrania y la nueva postura de seguridad estadounidense dictada por la administración Trump ya han impulsado a las autoridades suizas a comprometerse en aumentar el gasto en defensa al 1% para 2032. Pero eso no es suficiente: o al menos eso es lo que sugiere esta última propuesta. Según los planes del Consejo Federal, los ingresos adicionales se destinarían principalmente a financiar el armamento militar, especialmente dados los aumentos de los precios —entre incrementos y aumento de la demanda— de hasta un 40%.

La propuesta no ha estado exenta de controversia, con numerosos partidos políticos oponiéndose a la medida: la Unión Democrática de Centro (UDC), por ejemplo, si bien no se opone al fortalecimiento de la defensa y la seguridad, cree que esto no debería suponer una carga para la ciudadanía en forma de un aumento de impuestos.

Asimismo, el Partido Liberal Radical piensa que no debería ser una carga para los contribuyentes. El partido más receptivo a la propuesta es la Alianza del Centro, mientras que el Partido Socialista la considera una medida irresponsable y los Verdes, "absolutamente inaceptable". (ANSA).