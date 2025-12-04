Defensa y comercio en el menú del viaje de Putin a India

El presidente ruso, Vladimir Putin, viaja a India este jueves para profundizar los lazos en materia de defensa, en un momento de fuerte presión de Estados Unidos sobre Nueva Delhi para que deje de comprar petróleo a Moscú.

Putin estará acompañado por su ministro de Defensa, Andrei Belóusov, en esta visita de dos días, la primera al gigante asiático desde el inicio de la invasión de Ucrania en febrero de 2022.

En una entrevista con India Today antes de su viaje, el dirigente ruso dijo que estaba "muy feliz" de reunirse con su "amigo" el primer ministro Narendra Modi.

"El alcance de nuestra cooperación con India es enorme", afirmó en declaraciones traducidas por la cadena de televisión, citando la fabricación de barcos y aviones, la energía nuclear y la exploración espacial.

Modi ofrecerá una cena privada a Putin el jueves por la noche, seguida de una cumbre el viernes.

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, indicó que las conversaciones para ampliar el suministro de los avanzados sistemas de defensa aérea S-400 de Rusia ocuparán "un lugar importante en la agenda".

Medios de comunicación indios sugirieron que Moscú también podría ofrecer la coproducción de los aviones de combate rusos Su-57.

India es uno de los principales importadores de armas del mundo y Rusia ha sido durante mucho tiempo uno de sus principales proveedores.

Pero la participación rusa en estas importaciones cayó del 76% en 2009-2013 al 36% en 2019-2023, según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).

La visita de Putin también se produce después de que Donald Trump impusiera en agosto aranceles del 50% a la mayoría de los productos indios, alegando las continuas compras de petróleo ruso por parte de India, unos ingresos que, según Washington, contribuyen a financiar la guerra en Ucrania.

India, la nación más poblada del mundo, se ha convertido en un importante comprador de petróleo ruso, proporcionando a Moscú un mercado de exportación muy necesario después del relativo aislamiento debido a la guerra.

Sin embargo, India redujo recientemente sus importaciones de crudo bajo la presión de las sanciones impuestas a los principales productores de petróleo rusos, Rosneft y Lukoil.

