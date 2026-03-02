Defensas antiaéreas de Kuwait abaten por error tres aviones de EEUU

La defensa aérea de Kuwait derribó por error tres aviones de combate estadounidenses el domingo por la noche, informó este lunes el Mando Central de Estados Unidos en plenas represalias iraníes por ataques estadounidenses-israelíes contra la república islámica.

"Tres aviones F-15E Strike Eagle estadounidenses que volaban en apoyo de la Operación Furia Épica se estrellaron sobre Kuwait debido a un aparente incidente de fuego amigo", informó el CENTCOM el lunes.

Durante los combates, los aviones "fueron derribados por error por las defensas aéreas kuwaitíes", informó el CENTCOM el lunes. Los seis tripulantes se eyectaron y se encuentran a salvo, añadió.