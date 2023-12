LONDRES, 27 dic (Reuters) - El jugador del Tottenham Hotspur Cristián Romero se perderá al menos un mes de competición debido a una lesión en los isquiotibiales y el club de la Premier League podría tener que fichar a otro defensa central como refuerzo, anunció el miércoles su entrenador, Ange Postecoglou.

El internacional argentino Romero se retiró con molestias en el descanso de la victoria por 2-1 en casa ante el Everton. Los Spurs se han quedado sin sus dos mejores defensores centrales, ya que el holandés Micky van de Ven está de baja desde principios de noviembre y no se espera que regrese hasta el próximo mes.

"No, no. No está bien. Le han hecho un escáner, así que estará de baja cuatro o cinco semanas", dijo Postecoglou sobre la ausencia de Romero antes del viaje del jueves para enfrentar al Brighton & Hove Albion por la Premier League. (Reporte de Rohith Nair en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)