Defensor australiano Miller queda descartado para el Mundial de fútbol
MELBOURNE, 17 feb (Reuters) -
El defensor australiano Lewis Miller fue descartado para la Copa Mundial de fútbol tras sufrir una lesión en el tendón de Aquiles mientras jugaba con el club inglés Blackburn, informó el martes la Federación Australiana de Fútbol.
El lateral derecho de 25 años, que se lesionó en la victoria por 3-1 del Blackburn ante el Queens Park Rangers el domingo, fue fundamental en la campaña de clasificación de los "Socceroos", en la que marcó dos goles.
Miller fue operado y se espera que esté de baja hasta nueve meses.
"No hay palabras. Vivimos en un mundo cruel", escribió Miller en las redes sociales. "Pueden estar seguros de que volveré mejor que antes, es una promesa".
La Copa del Mundo de fútbol en Estados Unidos, Canadá y México comienza el 11 de junio.
(Reporte de Ian Ransom en Melbourne; edición en Español de Manuel Farías)