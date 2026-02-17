LA NACION

Defensor australiano Miller queda descartado para el Mundial de fútbol

Defensor australiano Miller queda descartado para el Mundial de fútbol

MELBOURNE, 17 feb (Reuters) -

El defensor australiano Lewis ‌Miller fue ‌descartado ⁠para la Copa Mundial de fútbol tras sufrir ​una ⁠lesión en ⁠el tendón de Aquiles mientras ​jugaba con el club inglés ‌Blackburn, informó el martes ​la Federación ​Australiana de Fútbol.

El lateral derecho de 25 años, que se lesionó en la victoria por 3-1 del ​Blackburn ante el Queens Park ⁠Rangers el domingo, fue fundamental en la ‌campaña de clasificación de los "Socceroos", en la que marcó dos goles.

Miller fue operado y se espera que esté de ‌baja hasta nueve meses.

"No hay palabras. Vivimos en ⁠un mundo cruel", ‌escribió Miller en las redes ⁠sociales. "Pueden estar ⁠seguros de que volveré mejor que antes, es una promesa".

La Copa del Mundo de fútbol en ‌Estados Unidos, ​Canadá y México comienza el 11 de junio.

(Reporte de Ian Ransom en Melbourne; edición ‌en Español de Manuel Farías)

