Defensor del PSG Hakimi gana el premio al Futbolista Africano del Año

19 nov (Reuters) - Achraf Hakimi, del Paris Saint-Germain, fue nombrado mejor futbolista africano del año en la edición 2025 de los premios de la CAF, celebrada el miércoles en Rabat, y se convirtió en el primer defensa que se alza con el galardón en 52 años.

Hakimi quedó por delante de Mohamed Salah y Victor Osimhen en la votación. El lateral derecho marroquí fue recompensado por un 2025 repleto de trofeos con el PSG, con el que conquistó la Liga de Campeones, la Ligue 1, la Copa de Francia y la Supercopa de la UEFA.

Es el primer marroquí que gana el premio desde el centrocampista Mustapha Hadji en 1998, y el primer defensa desde el central zaireño Bwanga Tshimen en 1973.

"Es un verdadero orgullo para mí ganar este prestigioso premio", dijo Hakimi. "Este trofeo no es solo para mí, sino para todos los hombres y mujeres que sueñan con ser futbolistas en África".

(Reporte de Nick Said. Editado en español por Javier Leira)