Defensora del Pueblo de la UE acusa a Comisión de falta de transparencia en propuestas "urgentes"

BRUSELAS, 27 nov (Reuters) - La Defensora del Pueblo Europeo acusó el jueves a la Comisión Europea de apresurarse a proponer medidas sobre informes de sostenibilidad, agricultura y tráfico de inmigrantes sin seguir sus propias normas sobre legislación transparente y basada en pruebas.

El organismo de control de las instituciones de la Unión Europea dijo que la Comisión no había justificado la urgencia de las medidas, citando los resultados de una investigación impulsada por una queja de los defensores del clima y los derechos humanos.

"En conjunto, las deficiencias equivalen a mala administración", afirmó Teresa Anjinho. "Ciertos principios de buena legislación no pueden comprometerse ni siquiera en aras de la urgencia".

La Comisión no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La denuncia presentada en abril por ocho organizaciones afirmó que la Comisión propuso un debilitamiento de las normas de sostenibilidad tras celebrar reuniones privadas con grupos de presión de la industria, sin consultar previamente al público sobre los cambios legales sugeridos ni evaluar su impacto.

Las organizaciones señalaron el jueves que cualquier acuerdo político debe basarse en pruebas y ajustarse a los objetivos climáticos de la UE.

"Si esto no puede garantizarse, la Comisión debería retirar su propuesta", afirmaron en su declaración. (Reporte de Alessandro Parodi y Bart Meijer; editado en español por Carlos Serrano)