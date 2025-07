Defensoría colombiana exige respeto a fallo contra Uribe

“En el marco de la decisión que está anunciando una juez de la República en el proceso que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Defensoría del Pueblo hace un llamado firme a toda la sociedad: las decisiones judiciales deben respetarse, cualquiera que sea su contenido”, manifestó la Defensoría.

El fallo en el caso de Uribe le correspondió a la jueza 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Ortiz, quien desde hace más de una hora lee los argumentos de la decisión, que en cualquier momento se conocerá, en la que se condenará o absolverá al exmandatario de 73 años y jefe de la derecha.

Uribe está acusado por la Fiscalía de los delitos de fraude procesal en concurso homogéneo, soborno en actuación penal en concurso homogéneo y soborno. Esta es la primera vez en la historia contemporánea del país que un expresidente se ve enfrentado a un juicio penal.

“Estigmatizar a una mujer por ejercer su rol como juzgadora es una forma de violencia que amenaza la independencia judicial y debilita el Estado de derecho. La justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran. Las decisiones judiciales de los jueces y las juezas se respetan”, afirmó la Defensoría.

La jueza Ortiz, al iniciar hoy la lectura del fallo, aseguró que “el derecho no puede temblar frente al ruido y la justicia no se arrodilla ante el poder; la justicia no ve nombres, ni cargos, ni estaturas”, al sostener que la justicia solo “está al servicio del pueblo colombiano”.

La togada destacó el papel de las mujeres en este proceso judicial, sostuvo que “la toga no tiene género, pero sí carácter” y advirtió que “el fallo que se emite hoy no es una victoria de nadie, ni la derrota de nadie”. (Ansa).