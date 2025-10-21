Déficit comercial de Colombia aumenta 27,9% en agosto

BOGOTÁ, 21 oct (Reuters) - El déficit comercial de Colombia aumentó un 27,9% interanual en agosto a US$1678,5 millones, por un repunte de las importaciones y a la estabilización de las exportaciones, informó el martes el estatal Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El saldo en rojo del país sudamericano en agosto resultó de importaciones por US$5520,7 millones y exportaciones por US$3842,2 millones.

Mientras el valor de las importaciones aumentó un 7% interanual en agosto, el de las exportaciones disminuyó un leve 0,09%, precisó el DANE en un comunicado.

El aumento de las importaciones se da en medio del dinamismo del consumo doméstico por la recuperación de la economía, que se expandiría un 2,7% este año, según proyecciones del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.

En contraste, la disminución en el valor de las exportaciones está asociado con los menores precios internacionales del petróleo y el carbón, dos de las principales fuentes de ingresos de la cuarta economía de América Latina.

En el acumulado entre enero y agosto, el déficit comercial de Colombia se disparó un 54,3% a US$10.633,1 millones, desde los US$6889,1 millones en el mismo periodo del 2024.

En los primeros ocho meses el valor de las importaciones colombianas subió un 9,96% interanual a US$43.292,8 millones, mientras que el de las exportaciones aumentó un 0,55% a US$32.659,7 millones. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)