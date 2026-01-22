Déficit comercial de Colombia aumenta en noviembre

BOGOTÁ, 22 ene (Reuters) - El déficit comercial de Colombia se incrementó un 12,7% interanual en noviembre a US$1.550,4 millones, por un repunte de las importaciones en medio del mayor consumo doméstico y una caída de las exportaciones, informó el jueves el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE).

El saldo en rojo resultó de importaciones por US$5.567 millones y exportaciones por US$4.016,6 millones.

Mientras el valor de las importaciones aumentó un 1,19% interanual, el de las exportaciones disminuyó un 2,65%, precisó el DANE en un comunicado.

En el acumulado entre enero y noviembre, el déficit de la balanza comercial colombiana subió un 52,3% interanual a US$15.203,7 millones.

En los primeros 11 meses, el valor de las importaciones subió un 10,5% interanual a US$60.858,9 millones, mientras que el de las exportaciones aumentó un leve 1,28% a US$45.655,2 millones.

El Gobierno proyecta que la cuarta economía de América Latina se expandió un 2,6% en 2025, impulsada por el consumo doméstico, en un escenario en el que la inflación terminó en 5,10%, superior a la meta de 3%.

(Luis Jaime Acosta)