Déficit comercial de Colombia se dispara en 2025 por más importaciones y menos ventas de petróleo y carbón
BOGOTÁ, 17 feb (Reuters) - El déficit comercial de Colombia se disparó un 51,6% interanual durante el 2025, afectado por un crecimiento de las importaciones en medio de la recuperación económica, así como menores ventas externas de petróleo y carbón, revelaron el martes cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).
El saldo en rojo el año pasado resultó de importaciones por 66.577,2 millones de dólares y exportaciones por 50.199,9 millones de dólares.
Mientras el valor de las importaciones que realizó Colombia durante 2025 subió un 10,3% interanual, el de las exportaciones aumentó un leve 1,3%, precisó el DANE en un comunicado.
Las importaciones aumentaron principalmente por el dinamismo del consumo doméstico de la cuarta economía de América Latina, cuyo PIB se expandió un 2,6% en el 2025, desde un 1,5% en el 2024.
En contraste, el país sudamericano reportó una caída en flujos de dólares provenientes del petróleo y el carbón, sus dos principales fuentes de divisas, en medio de una política de marchitamiento de las industrias extractivas por parte del Gobierno, para promover las energías limpias, así como por los menores precios internacionales.
Solo en diciembre, el déficit comercial colombiano se amplió un 42,3% interanual a 1.177,8 millones de dólares.
En el último mes del año pasado el valor de las importaciones subió un 7,72% interanual a 5.718,3 millones de dólares, en tanto que el de las exportaciones aumentó un 1,34% a 4.540,5 millones de dólares.
(Reporte de Nelson Bocanegra)