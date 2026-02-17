Déficit comercial de Colombia se dispara en 2025 por más importaciones y menos ventas de petróleo y carbón

BOGOTÁ, 17 feb (Reuters) - El déficit comercial de Colombia se disparó un ‌51,6% interanual durante ‌el ⁠2025, afectado por un crecimiento de las importaciones en medio de la recuperación económica, ​así como ⁠menores ⁠ventas externas de petróleo y carbón, revelaron el martes ​cifras del Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El saldo en ‌rojo el año pasado ​resultó de importaciones por 66.577,2 ​millones de dólares y exportaciones por 50.199,9 millones de dólares.

Mientras el valor de las importaciones que realizó Colombia durante 2025 subió un 10,3% interanual, el de las ​exportaciones aumentó un leve 1,3%, precisó el DANE en un comunicado.

Las ⁠importaciones aumentaron principalmente por el dinamismo del consumo doméstico de la ‌cuarta economía de América Latina, cuyo PIB se expandió un 2,6% en el 2025, desde un 1,5% en el 2024.

En contraste, el país sudamericano reportó una caída en flujos de dólares provenientes del petróleo y ‌el carbón, sus dos principales fuentes de divisas, en medio ⁠de una política de marchitamiento de las industrias ‌extractivas por parte del Gobierno, para promover ⁠las energías limpias, así ⁠como por los menores precios internacionales.

Solo en diciembre, el déficit comercial colombiano se amplió un 42,3% interanual a 1.177,8 millones de dólares.

En el último mes del ‌año pasado el valor ​de las importaciones subió un 7,72% interanual a 5.718,3 millones de dólares, en tanto que el de las exportaciones aumentó un 1,34% ‌a 4.540,5 millones de dólares.

