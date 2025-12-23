Déficit comercial de Colombia se dispara en octubre

BOGOTÁ, 23 dic (Reuters) - El déficit comercial de Colombia se incrementó un 81,4% interanual en octubre a US$1.913,2 millones, explicado por un repunte de las importaciones en medio del mayor consumo doméstico, mientras las exportaciones cedieron marginalmente, informó el martes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El saldo en rojo resultó de importaciones por US$6.213,7 millones y exportaciones por US$4.300,5 millones.

Mientras el valor de las importaciones que arribaron al país aumentó un 15,85% interanual a US$6.213,7 millones, el de las ventas externas de bienes y servicios de Colombia disminuyó un 0,20% a US$4.300,5 millones, precisó el DANE en un comunicado.

En el acumulado entre enero y octubre el déficit de la balanza comercial colombiana se amplió un 58,67% interanual a US$13.651,9 millones.

En los primeros 10 meses el valor de las importaciones subió un 11,58% interanual a US$55.291,9 millones; al tiempo que el de las exportaciones aumentó un leve 1,68% a US$41.639,9 millones.

El equipo técnico del Banco Central proyecta que la cuarta economía de América Latina se expandirá un 2,6% este año, impulsada por el consumo doméstico, en un escenario en el que la inflación terminará alrededor del 5,2%, superior a la meta de 3%.

(Nelson Bocanegra)