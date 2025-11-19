Déficit comercial de Colombia se dispara en septiembre por dinamismo de importaciones

BOGOTÁ, 19 nov (Reuters) - El déficit comercial de Colombia se disparó un 76,4% interanual en septiembre a US$1.164,1 millones, impulsado por un repunte de las importaciones en medio del dinamismo del consumo doméstico, informó el miércoles el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El saldo en rojo de la balanza comercial en septiembre resultó de importaciones por US$5.785,4 millones y exportaciones por US$4.621,3 millones.

El valor de las importaciones aumentó un 20,1% interanual en el noveno mes del año, mientras que el de las exportaciones subió un 11,1%, precisó el DANE en un comunicado.

En el acumulado entre enero y septiembre el déficit comercial de la cuarta economía de América Latina repuntó un 55,9% interanual a US$11.768,2 millones.

En los primeros nueve meses el valor de las importaciones aumentó un 11,1% a US$49.078,2 millones, mientras que el de las ventas externas del país subió un 11,8% a US$37.310,1 millones.

El DANE reveló el martes que la economía colombiana se expandió un 3,6% en el tercer trimestre frente a igual periodo del año pasado, un dato superior al esperado por el mercado.

En el acumulado entre enero y septiembre la economía colombiana acumuló un crecimiento del 2,8%, frente al mismo periodo del año anterior.

A inicios de noviembre, el equipo técnico del Banco Central ajustó su pronóstico de crecimiento económico para Colombia a un 2,6% desde una proyección previa de 2,7%, mientras que mantuvo su estimación para el 2026 en 2,9%. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)