Déficit comercial de Colombia se duplica en junio por más importaciones

BOGOTÁ, 19 ago (Reuters) - El déficit de la balanza comercial de Colombia se disparó un 101,5% interanual en junio a US$1098,4 millones, por un mayor crecimiento de las importaciones en medio del dinamismo del consumo doméstico, informó el martes el Departamento Nacional de Estadísticas (DANE).

El saldo en rojo comercial del país se comparó con uno de US$545,2 millones en junio de 2024.

El desbalance en junio resultó de importaciones por US$5057,5 millones y exportaciones por US$3959,1 millones, precisó el DANE en un comunicado.

Mientras el valor de las compras de bienes y servicios importados repuntó un 14,8% interanual en el sexto mes, el valor de las exportaciones colombianas subió un 2,59%.

El repunte de las importaciones se produce en medio de un favorable consumo doméstico que permitió a la cuarta economía de América Latina lograr una expansión un 2,1% interanual en el segundo trimestre, un dato inferior al proyectado por el mercado y las autoridades económicas.

En contraste, las ventas externas del país sudamericano han crecido a un menor ritmo debido al impacto de los menores precios internacionales del petróleo y el carbón, sus dos principales productos generadores de divisas.

En el primer semestre el déficit comercial de Colombia acumuló un incremento del 46,4% interanual a US$7258,9 millones, desde uno de US$4959 millones en igual periodo del año previo.

El saldo negativo en la primera mitad del año resultó de importaciones por US$31.650,4 millones, con un alza del 9,23% interanual, y exportaciones por US$24.391,5 millones, con un aumento del 1,55%. (Reporte de Nelson Bocanegra. Editado por Luis Jaime Acosta)