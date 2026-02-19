Déficit comercial de EE. UU. se amplía considerablemente en diciembre

WASHINGTON, 19 feb (Reuters) - El déficit comercial de Estados Unidos se amplió considerablemente en diciembre debido al aumento de las importaciones, y el déficit de bienes en 2025 fue el más alto en los registros, a pesar de los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump a los productos manufacturados extranjeros

El déficit comercial se disparó en diciembre un 32,6%, a 70.300 millones de dólares, informaron el jueves la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas encuestados por Reuters pronosticaban que el déficit comercial se reduciría a 55.500 millones de dólares

El déficit comercial se redujo un 0,2%, a 901.500 millones de dólares en 2025, mientras que el de bienes se amplió un 2%, a un máximo histórico de 1,24 billones de dólares

El año pasado, Trump desató una avalancha de aranceles contra sus socios comerciales con el objetivo, entre otras cosas, de corregir los desequilibrios comerciales y proteger las industrias estadounidenses. Sin embargo, los aranceles no han propiciado un renacimiento de la industria manufacturera, ya que el empleo en las fábricas se redujo en 83.000 puestos de trabajo entre enero de 2025 y enero de 2026

El informe se retrasó debido al cierre del Gobierno federal del año pasado. Las importaciones aumentaron un 3,6%, a 357.600 millones de dólares en diciembre, y las de bienes se dispararon un 3,8%, a 280.200 millones de dólares, impulsadas por un aumento de 7.000 millones de dólares en suministros y materiales industriales, principalmente oro no monetario, cobre y petróleo

Las importaciones de bienes de capital aumentaron 5.600 millones de dólares, impulsadas por los accesorios informáticos y los equipos de telecomunicaciones. Es probable que este aumento esté relacionado con la construcción de centros de datos para apoyar la inteligencia artificial

Sin embargo, las importaciones de bienes de consumo disminuyeron, arrastradas por los preparados farmacéuticos

Las importaciones de bienes aumentaron un 4,3% a 3,44 billones de dólares en 2025

Las exportaciones cayeron un 1,7%, a 287.300 millones de dólares, en diciembre, y las de bienes descendieron un 2,9%, a 180.800 millones de dólares, arrastradas por una caída de 8.700 millones de dólares en los suministros y materiales industriales, principalmente oro no monetario

Sin embargo, las exportaciones de bienes de capital aumentaron, impulsadas por los semiconductores. Se registraron aumentos en las exportaciones de bienes de consumo, incluidos los preparados farmacéuticos. Las exportaciones de bienes aumentaron un 5,7% a 2,20 billones de dólares en 2025

El déficit comercial de bienes se amplió un 18,8%, a 99.300 millones de dólares. Las importaciones de servicios aumentaron 2.000 millones de dólares, a 77.400 millones de dólares, en diciembre, gracias al aumento de los servicios de transporte y viajes. Las exportaciones de servicios aumentaron 500 millones de dólares a 106.500 millones de dólares. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Javier Leira)