Déficit comercial de EE. UU. se reduce de forma drástica en agosto por caída de las importaciones

WASHINGTON, 19 nov (Reuters) - El déficit comercial de Estados Unidos se redujo más de lo previsto en agosto, al disminuir las importaciones, pero el comercio podría seguir restando crecimiento económico en el tercer trimestre.

La brecha comercial se contrajo un 23,8%, a 59.600 millones de dólares, según informó el miércoles la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los economistas consultados por Reuters habían pronosticado una reducción a 61.000 millones de dólares.

Las importaciones disminuyeron un 5,1%, a 340.400 millones de dólares, mientras que las exportaciones subieron un 0,1%, a 280.800 millones de dólares.

El informe, cuya publicación estaba prevista inicialmente para el 7 de octubre, se retrasó debido a los 43 días de cierre del Gobierno.

La política comercial proteccionista del presidente Donald Trump, marcada por aranceles radicales, ha provocado grandes oscilaciones en las importaciones y el déficit comercial, distorsionando el panorama económico general.

La Corte Suprema estadounidense escuchó a principios de mes los argumentos sobre la legalidad de los aranceles a la importación de Trump. Los jueces plantearon dudas sobre su autoridad para imponer gravámenes en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977.

El comercio recortó un récord de 4,68 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en el primer trimestre, antes de volver a añadirlo en abril-junio. Las estimaciones de crecimiento del PIB para el tercer trimestre se sitúan muy por encima de una tasa anualizada del 3%.

El informe sobre el PIB del tercer trimestre estaba previsto para fines de octubre, pero se retrasó por el cierre del Gobierno. La economía creció a un ritmo del 3,8% en el segundo trimestre, con un menor déficit comercial como principal motor. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)