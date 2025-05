Déficit comercial de EEUU alcanza récord; empresas y consumidores intentaron adelantarse a aranceles

NUEVA YORK (AP) — El déficit comercial de Estados Unidos se disparó a un récord de 140.500 millones de dólares en marzo, debido a que los consumidores y las empresas intentaron adelantarse a los más recientes y amplios aranceles del presidente Donald Trump. Los datos federales muestran que se produjo un enorme acopio de productos farmacéuticos.

El déficit, que mide la diferencia entre el valor de los bienes y servicios que Estados Unidos vende al extranjero frente a lo que compra, casi se ha duplicado en el último año. En marzo de 2024, los registros del Departamento de Comercio muestran que esa brecha era de poco menos de 68.600 millones de dólares.

Según los datos federales publicados el martes, las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos totalizaron alrededor de 278.500 millones de dólares en marzo, mientras que las importaciones ascendieron a casi 419.000 millones. Eso representa un aumento de 500 millones y 17.800 millones, respectivamente, con respecto al comercio de febrero.

Los bienes de consumo encabezaron el aumento de las importaciones, incrementándose en 22.500 millones de dólares en marzo. Y los productos farmacéuticos, en particular, subieron 20.900 millones, señalaron la Oficina del Censo y la Oficina de Análisis Económico, indicando que los fabricantes de medicamentos buscaban adelantarse a las amenazas de Trump de imponer aranceles al sector.

“Aunque sabíamos que los bienes de consumo representaban la mayor parte del aumento de marzo, ahora podemos ver que los productos farmacéuticos fueron 20.000 millones de dólares más altos, casi todos importados de Irlanda”, se indica en una nota publicada el martes por analistas de Oxford Economics. “La incertidumbre sigue siendo alta, y es posible que se vean signos más amplios de anticipación en los próximos meses”.

Debido a que los productos farmacéuticos representaron gran parte de este aumento, el gran incremento en las importaciones no significa necesariamente que otros sectores hayan utilizado marzo para acopiar de la misma manera. Los minoristas, por ejemplo, pueden no haber comprado tantas prendas de vestir, juguetes y muebles del extranjero, tal vez porque ya estaban sintiendo los efectos de los gravámenes previamente implementados, dicen algunos analistas, o porque decidieron no apresurarse a traer nuevo inventario en medio de la incertidumbre.

De cualquier manera, esto puede señalar desafíos de suministro en el futuro, y los compradores podría ver estantes vacíos por productos que se agoten en los próximos meses.

Aun así, las importaciones de "bienes de capital", como computadoras, así como partes automotrices y automóviles, también aumentaron en marzo. Pero los suministros industriales y materiales, como el metal y el petróleo crudo que ingresan a Estados Unidos, disminuyeron, notablemente a medida que los aranceles sobre el acero y el aluminio y otros gravámenes que afectan la energía entraron en vigor. Y las importaciones basadas en servicios, como los viajes, también disminuyeron.

Las importaciones de productos más afectados por las guerras comerciales han inundado Estados Unidos. En los últimos meses, Trump ha amenazado e impuesto una serie de elevados aranceles y, en particular, gran parte de marzo estuvo lleno de anticipación e incertidumbre antes del 2 de abril, cuando anunció nuevos impuestos a las importaciones de casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Con la excepción de China, las tasas arancelarias más altas para muchos países se han pospuesto, pero otros gravámenes generales siguen vigentes.

La Casa Blanca insiste en que los nuevos aranceles ayudarán a cerrar los persistentes déficits comerciales (Estados Unidos no ha vendido al resto del mundo más de lo que ha comprado desde 1975), revitalizarán la fabricación en Estados Unidos y generarán ingresos para el gobierno. Pero los economistas advierten que podría haber importantes consecuencias para las empresas, los hogares y las economías de todo el mundo con las tasas que Trump ha propuesto.

Estos nuevos aranceles ya están aumentando los costos operativos de las empresas que dependen de una cadena de suministro global, lo que, a su vez, incrementará los precios de una variedad de bienes que los consumidores compran cada día.

El reciente aumento en las importaciones refleja los esfuerzos de las empresas de todo el país por traer bienes extranjeros antes de que entren en vigor más aranceles. Por ejemplo, los nuevos pedidos de bienes duraderos manufacturados aumentaron un 9,2%, alcanzando 315.700 millones de dólares en marzo, según datos de la Oficina del Censo publicados el mes pasado.

El déficit comercial de marzo supera el más reciente récord mensual de 130.700 millones de dólares reportado en enero, también en medio de la incertidumbre arancelaria después de que Trump asumiera el cargo, marcando un aumento de más de 32.000 millones desde diciembre.

Todo esto contribuyó a la disminución del crecimiento económico en los primeros tres meses del año. La semana pasada, el Departamento de Comercio informó que el producto interno bruto de Estados Unidos, es decir, la producción de bienes y servicios del país, cayó a una tasa anualizada del 0,3% de enero a marzo, marcando la primera caída en tres años.

Las importaciones crecieron a una tasa total del 41% durante ese periodo, su ritmo más rápido desde 2020, restando 5 puntos porcentuales al crecimiento del primer trimestre. Pero es probable que ese aumento se revierta en el segundo trimestre, aliviando algo de peso sobre el PIB.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.