Déficit comercial de EEUU en septiembre es el más bajo en más de cinco años, al dispararse exportaciones

WASHINGTON, 11 dic (Reuters) - El déficit comercial de Estados Unidos se redujo de forma inesperada en septiembre, tocando su nivel más bajo en más de cinco años, ya que las exportaciones se aceleraron y las importaciones aumentaron marginalmente, lo que sugiere que es probable que el comercio haya proporcionado un impulso al crecimiento económico en el tercer trimestre.

La brecha comercial se contrajo un 10,9%, a US$52.800 millones, su mínimo desde junio de 2020, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo del Departamento de Comercio.

Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el déficit comercial aumentaría a US$63.300 millones. El informe se retrasó debido a los 43 días de cierre del gobierno federal.

Las exportaciones aumentaron un 3%, a US$289.300 millones en septiembre. Las exportaciones de bienes crecieron un 4,9%, a US$187.600 millones, con un incremento récord de los envíos de bienes de consumo.

Las importaciones mejoraron en un 0,6%, a US$342.100 millones. Las importaciones de bienes avanzaron un 0,6%, a US$266.600 millones, pero las de vehículos, piezas y motores fueron las más bajas desde noviembre de 2022.

El déficit comercial de bienes se comprimió un 8,2%, a US$79.000 millones, el nivel más bajo desde septiembre de 2020.

La política comercial proteccionista del presidente Donald Trump, marcada por aranceles radicales, ha causado grandes oscilaciones en el déficit comercial, distorsionando el panorama económico general. El comercio recortó un récord de 4,68 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto en el primer trimestre, antes de volver a añadir la misma cantidad al PIB en abril-junio.

Antes de los datos comerciales, la Reserva Federal de Atlanta estimó que el PIB aumentó a un ritmo anualizado del 3,5% en el tercer trimestre. El Gobierno publicará su primera estimación del PIB del tercer trimestre el 23 de diciembre, después de retrasarse por el cierre más largo de la historia y tras crecer a un ritmo del 3,8% en e abril-junio. (Reporte de Lucia Mutikani; editado en español por Carlos Serrano)