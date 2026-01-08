Déficit comercial EEUU en octubre es el más bajo desde 2009, por descenso de importaciones

WASHINGTON, 8 ene (Reuters) - El déficit comercial de Estados Unidos se contrajo bruscamente en octubre, alcanzando el nivel más bajo desde mediados de 2009, al disminuir las importaciones, una tendencia que de mantenerse podría hacer que el comercio vuelva a contribuir al crecimiento económico en el cuarto trimestre. La brecha comercial se redujo un 39,0% a los 29.400 millones de US$, un mínimo desde junio de 2009, informó el jueves la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio y la Oficina del Censo. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado un aumento del déficit comercial hasta los 58.900 millones de US$. El informe se retrasó debido a los 43 días de cierre del Gobierno. Las importaciones disminuyeron un 3,2%, a 331.400 millones de US$. Las importaciones de bienes cayeron un 4,5%, a 255.000 millones de US$, el nivel más bajo desde junio de 2023. El descenso de las importaciones podría ser el resultado de los aranceles generalizados del presidente Donald Trump. La caída también sugiere un debilitamiento de la demanda interna. Las importaciones de suministros industriales cayeron 2.700 millones de US$ hasta el nivel más bajo desde febrero de 2021, reflejando sobre todo un descenso de 1.400 millones de US$ en oro no monetario, que se excluye en el cálculo del Producto Interno Bruto. Las importaciones de bienes de consumo disminuyeron 14.000 millones de US$ hasta el nivel más bajo desde junio de 2020, arrastradas por una caída de 14.300 millones en preparados farmacéuticos. Pero las importaciones de bienes de equipo aumentaron 6.800 millones, impulsadas por los accesorios informáticos, los equipos de telecomunicaciones y los computadores, probablemente relacionados con la inversión en inteligencia artificial. Las exportaciones aumentaron un 2,6% en octubre, hasta la cifra récord de 302.000 millones de US$. Las exportaciones de bienes aumentaron un 3,8% a 195.900 millones de US$, también un máximo histórico. Se vieron impulsadas por los envíos de oro no monetario y otros metales preciosos. Pero las exportaciones de bienes de consumo, sobre todo preparados farmacéuticos, cayeron, al igual que las de otros bienes. El déficit comercial de bienes se comprimió un 24,5%, a 59.100 millones de US$, un mínimo desde marzo de 2016. Tanto las exportaciones como las importaciones de servicios fueron las más altas registradas. Ha habido grandes oscilaciones en el déficit comercial en medio de la política comercial proteccionista de Trump. El comercio contribuyó al crecimiento del PIB en el segundo y tercer trimestres de 2025.

Actualmente, la Reserva Federal de Atlanta prevé que el PIB aumente a una tasa anualizada del 2,7% en el cuarto trimestre. La economía creció a un ritmo del 4,3% en el trimestre julio-septiembre. (Reportaje de Lucia Mutikani; Edición en Español de Manuel Farías)