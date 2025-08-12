Déficit de EEUU crece hasta US$291.000 millones en julio pese a aumento de ingresos por aranceles

12 ago (Reuters) - El déficit presupuestario del Gobierno de Estados Unidos creció casi un 20% en julio, a US$291.000 millones, a pesar de un aumento de US$21.000 millones en la recaudación de derechos de aduana por los aranceles del presidente Donald Trump, con los desembolsos creciendo más rápido que los ingresos, dijo el martes el Departamento del Tesoro.

El déficit de julio aumentó un 19%, o US$47.000 millones, con respecto a julio de 2024. Los ingresos para el mes crecieron un 2%, o US$8000 millones, a US$338.000 millones, mientras que los desembolsos saltaron un 10%, o US$56.000 millones, a US$630.000 millones, un récord para el mes.

Julio de este año tuvo menos días laborables que el año pasado, por lo que el Tesoro dijo que el ajuste por la diferencia habría aumentado los ingresos en unos US$20.000 millones, lo que habría dado lugar a un déficit de unos US$271.000 millones.

Los ingresos aduaneros brutos en julio aumentaron a unos US$28.000 millones desde unos US$8000 millones un año antes debido a las mayores tasas arancelarias impuestas por Trump, dijo un funcionario del Tesoro. Estos datos se basan en el impulso relacionado con los aranceles en los últimos dos meses, ya que las empresas que importan bienes pagaron esos derechos.

Para los 10 primeros meses del año fiscal, el Tesoro informó de un déficit de US$1,629 billones, un 7% más, o US$112.000 millones, que en el mismo periodo del año anterior.

Los ingresos aumentaron un 6%, o US$262.000 millones, a US$4,347 billones, un récord para el periodo de 10 meses, mientras que los desembolsos crecieron un 7%, o US$374.000 millones, a US$5,975 billones, también un récord en 10 meses. (Reporte de David Lawder, Editado en Español por Manuel Farías)