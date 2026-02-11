Déficit presupuestario de EE. UU. en enero cae a US$95.000 millones

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) - El Gobierno de Estados Unidos registró un déficit presupuestario de 95.000 millones de dólares en enero, lo que supone un descenso de 34.000 millones de dólares, o un 26%, con respecto al año anterior, ya que el aumento de los ingresos, incluidos los aranceles aduaneros, superó el crecimiento de los gastos, informó el miércoles el Departamento del Tesoro. Tras ajustar los cambios habituales en el calendario de pagos de prestaciones debido a días festivos, fines de semana y otros factores en ambos años, el Tesoro dijo que el déficit de enero habría sido de 30.000 millones de dólares, lo que supone un descenso de 52.000 millones de dólares, o un 63%, con respecto a enero de 2025. Los ingresos de enero ascendieron a 560.000 millones de dólares, lo que supone un aumento de 47.000 millones de dólares, o un 9%, con respecto al año anterior, mientras que los gastos ascendieron a 655.000 millones de dólares, un alza de 13.000 millones de dólares, o un 2%. Durante los cuatro primeros meses del año fiscal 2026, que comenzó el 1 de octubre, el déficit se redujo a 697.000 millones de dólares, una baja de 143.000 millones de dólares, o un 17%, con respecto al mismo periodo del año fiscal 2025. Los ingresos acumulados en lo que va de año ascendieron a 1,785 billones de dólares, un aumento de 188.000 millones de dólares, o un 12%, frente al mismo lapso del año previo, mientras que los gastos alcanzaron los 2,482 billones de dólares, un incremento de 46.000 millones de dólares, o un 2%. Los ingresos y gastos de enero fueron récord para ese mes, pero el déficit no lo fue, informó un funcionario del Tesoro a los periodistas. Los ingresos y gastos acumulados en lo que va de año también fueron récord para los cuatro primeros meses de un año fiscal, pero el déficit no lo fue. Los beneficios neto por aduanas, que aumentaron considerablemente debido a los aranceles del presidente Donald Trump, contribuyeron a impulsar los resultados tanto de enero como del año hasta la fecha. Estos ascendieron a 27.700 millones de dólares en enero, alrededor del mismo nivel que en diciembre y ligeramente menos que el ritmo mensual de 30.000 millones de dólares de finales del año pasado. Los derechos de aduana en enero de 2025, el mes en que Trump asumió el cargo y mucho antes de sus anuncios sobre los aranceles, ascendieron a 7.300 millones de dólares. Los derechos de aduana netos del año fiscal hasta la fecha ascendieron a 117.700 millones de dólares, frente a los 28.200 millones de dólares del año anterior. También contribuyó a reducir el déficit una inusual disminución de 12.000 millones de dólares en los gastos del Tesoro por intereses de la deuda pública, que se situaron en 72.000 millones de dólares en enero. El funcionario del Tesoro dijo que esto se debió a los ajustes a la baja de los pagos de los títulos vinculados a la inflación, que se retrasaron por el cierre de la Administración del año pasado y la publicación de los datos del índice de precios al consumidor. Los intereses de la deuda del Tesoro en lo que va de año ascendieron a 426.000 millones de dólares, una cifra récord para el periodo, lo que supone un aumento de 34.000 millones de dólares, o un 9%. (Reporte de David Lawder; edición en Español de Manuel Farías)