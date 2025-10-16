Déficit presupuestario de EEUU cae un 2% a US$1,775 billones en año fiscal 2025

Por David Lawder

WASHINGTON, 16 oct (Reuters) - El déficit presupuestario de Estados Unidos se redujo en US$41.000 millones, a US$1,775 billones, en el año fiscal 2025, a pesar de un aumento de US$118.000 millones en los ingresos por los aranceles del presidente Donald Trump, informó el jueves el Departamento del Tesoro.

Los resultados para el año finalizado el 30 de septiembre, que incluyen casi nueve meses del segundo mandato de Trump en la Casa Blanca, se comparan con un déficit de US$1,817 billones en términos interanuales en el año fiscal 2024.

Fue la primera vez que el déficit anual se redujo desde 2022, cuando el desmantelamiento de los programas de alivio por el COVID-19 redujo el gasto.

El menor déficit se vio favorecido por un récord de US$195.000 millones en beneficio neto de aduanas para el año fiscal, un aumento de US$118.000 millones respecto al año anterior a medida que entraban en vigor los nuevos aranceles de Trump.

Los ingresos aduaneros en septiembre alcanzaron un récord de US$29.700 millones, pero el ritmo de aumento se ralentizó desde agosto, cuando se recaudaron US$29.500 millones.

Los ingresos totales para el año fiscal 2025 alcanzaron la cifra récord de US$5,235 billones, lo que supone un aumento de US$317.000 millones, o un 6%, respecto a los US$4,918 billones del año fiscal 2024.

Los desembolsos para el año fiscal 2025 también fueron récord, con US$7,01 billones, lo que representa un aumento de US$275.000 millones, o un 4%, respecto a los US$6,735 billones del ejercicio anterior.

Un funcionario del Tesoro dijo que el departamento calculó una relación déficit-PIB estimada del 5,9% para el año fiscal 2025, pero se negó a decir qué estimación del PIB se utilizó. Esta cifra contrasta con el déficit real del 6,3% en relación con el PIB para el año fiscal 2024.

Para el último mes del año fiscal 2025, septiembre, el Tesoro informó un superávit récord de US$198.000 millones, un aumento de US$118.000 millones, o un 147%, respecto al mismo mes del año previo.

Septiembre suele ser un mes de superávit debido a los plazos trimestrales de presentación de impuestos de empresas y particulares.

El mes pasado, los ingresos aumentaron en 17.000 millones, o un 3%, a US$544.000 millones, mientras que los gastos descendieron 101.000 millones, o un 23%, a US$346.000 millones.

Los gastos por intereses alcanzaron la cifra récord de 1,216 billones de dólares para todo el año fiscal, lo que supone un alza de 83.000 millones de dólares, o un 7%, ante el año fiscal 2024, y la convierte en la segunda partida de gasto más importante tras la Seguridad Social.

Los gastos de ese programa alcanzaron 1,647 billones de dólares, un alza de 127.000 millones, o el 8%, frente al ejercicio fiscal previo.

(Reporte de David Lawder; Editado en Español por Manuel Farías)