Déficit presupuestario de EE.UU. llega a US$284.000 millones en octubre, afectado por cierre del Gobierno

Por David Lawder

25 nov (Reuters) -

El Gobierno de Estados Unidos tuvo un déficit de US$284.000 millones en octubre, según un informe retrasado por el cierre de la administración federal, que reflejó ingresos récord por aranceles contrarrestados por el traspaso de algunos pagos de prestaciones de noviembre al mes pasado, dijo el martes el Departamento del Tesoro.

Los resultados presupuestarios del primer mes del año fiscal 2026 se vieron retrasados por el cierre de 43 días de muchas agencias federales, que causó demoras en algunos pagos, como los salarios de los empleados del Gobierno, dijo un funcionario del Tesoro.

El déficit del mes pasado superó en US$27.000 millones, o un 10%, al de US$257.000 millones de octubre de 2024, debido en gran parte al traslado a octubre de unos US$105.000 millones de desembolsos por prestaciones de noviembre para algunos programas militares y sanitarios. Teniendo en cuenta los desplazamientos, el déficit de octubre habría sido de unos US$180.000 millones, lo que supone una reducción del 29% respecto al déficit de octubre de 2024.

Los desembolsos de octubre, incluidos los pagos de prestaciones de noviembre, ascendieron a US$689.000 millones, un alza del 18% respecto de los US$584.000 millones de octubre de 2024.

La ley federal exige que los salarios impagos y otras obligaciones durante los paros gubernamentales se paguen en su totalidad cuando se restablezca la financiación. Los ingresos de octubre ascendieron a US$404.000 millones, un récord para el mes y un aumento del 24% respecto a los US$327.000 millones de octubre de 2024.

El mayor impulso a los ingresos fueron los aranceles aduaneros netos, que en octubre alcanzaron un nuevo récord mensual histórico de US$31.400 millones, frente a los US$29.700 millones de septiembre y los US$7.300 millones de octubre de 2024.

El presidente Donald Trump dijo el lunes que los ingresos arancelarios pronto se "dispararían", argumentando que las empresas han agotado en gran medida una acumulación de inventario de bienes importados antes de sus aranceles y ahora tendrían que importar bienes a tasas arancelarias más altas.

Mientras tanto, la Oficina Presupuestaria del Congreso dijo la semana pasada que las recientes reducciones arancelarias le habían llevado a bajar la estimación de cuánto reducirían los aranceles de Trump los déficits presupuestarios en la próxima década, un 25%, a US$3 billones, incluyendo costos de intereses, lo que se compara con los US$4 billones que la agencia proyectó en agosto.

(Reporte de David Lawder; Edición de Paul Simao. Editado en español por Martín Vargas)