Déficit presupuestario EEUU crecerá a US$1,853 billones en año fiscal 2026: CBO

Por David Lawder y Richard Cowan

WASHINGTON, 11 feb (Reuters) -

El déficit presupuestario de Estados Unidos crecerá ligeramente en el año fiscal 2026 hasta alcanzar los 1,853 billones de dólares, según las previsiones de la Oficina Presupuestaria del Congreso (CBO) publicadas el miércoles, lo que demuestra que, en general, las políticas económicas del presidente Donald Trump están empeorando la situación fiscal del país en un contexto de bajo crecimiento económico.

La CBO dijo que el déficit para el año fiscal 2026 será de alrededor del 5,8% del PIB, similar al del año fiscal 2025, con un déficit de 1,775 billones de dólares.

Pero la relación déficit/PIB de Estados Unidos promediará el 6,1% durante la próxima década, alcanzando el 6,7% en el año fiscal 2036, muy por sobre el objetivo del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, de reducirla hasta alrededor del 3% de la producción económica.

Una diferencia importante es que las previsiones de la CBO se basan en unas proyecciones de crecimiento económico significativamente más bajas que las de la administración Trump, situando el crecimiento real del PIB en 2026 en el 2,2% y descendiendo a un promedio de alrededor del 1,8% durante el resto de la década. Los responsables de la administración Trump han afirmado en los últimos días que el crecimiento del primer trimestre de 2026 podría superar el 6% debido al aumento de las inversiones en fábricas y centros de datos de inteligencia artificial.

El déficit fiscal de 2026 es de unos 100.000 millones de dólares, o un 8% más en las previsiones actuales de la CBO que en las proyecciones de la agencia de enero de 2025, y el déficit acumulado durante el periodo 2026-2035 es de 1,4 billones de dólares, o un 6% más.

La ley de Trump que amplió los recortes fiscales de 2017 y recortó los gastos en programas sociales como Medicaid, impulsará el gasto de los consumidores y la inversión privada este año, según la CBO. Esa legislación añadirá 4,7 billones de dólares al déficit de Estados Unidos en el periodo presupuestario de 10 años, mientras que la reducción de la inmigración añadirá otros 500.000 millones de dólares, según las previsiones.

Los ingresos adicionales procedentes de los aranceles de Trump reducirán el déficit en unos 3 billones de dólares, incluyendo los efectos económicos y la menores pagos de la deuda, según la CBO.

El impacto del aumento previsto de la productividad gracias a la inteligencia artificial, uno de los pilares de las demandas de la administración para reducir las tasas de interés, adoptadas también por el nominado a presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, se estima en 10 puntos básicos nominales al año de producción económica adicional en el informe de la CBO.

Las tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10 años se mantendrán aproximadamente donde están ahora o un poco más altas, lo que supone un impacto para las esperanzas de Trump de reducir los costos de los préstamos al consumo, ya que se prevé que la Reserva Federal solo aplique una bajada de tasas de un cuarto de punto este año, incluso con Warsh potencialmente al frente del banco central en junio. (Reporte de David Lawder y Richard Cowan; Reporte adicional de Howard Schneider; edición en Español de Manuel Farías)