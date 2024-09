"definitely, maybe" de oasis vuelve a liderar listas británicas 30 años después de su lanzamiento

LONDRES, 6 sep (Reuters) - "Definitely, Maybe", el álbum de debut de Oasis, regresó el viernes al primer puesto de las listas británicas 30 años después de su publicación, en medio de la expectación de los seguidores de la banda por los conciertos de reunión del próximo año.

"Definitely, Maybe" llegó directamente al número 1 cuando salió a la venta en 1994, y volvió al primer puesto impulsado por el lanzamiento de una edición de lujo con motivo de su 30 aniversario.

Según la Official Charts Company, "Definitely, Maybe" disfrutó de un avance semanal en las ventas del 408% y encabezó las listas de álbumes en vinilo, con más de la mitad de su total semanal procedente de las ventas de vinilos.

Oasis también ocupó los puestos 3 y 4 de la lista de álbumes con la recopilación "Time Flies... (1994-2009)" y el disco de 1996 "(What's The Story) Morning Glory?".

Oasis, que encabezó por última vez la lista de álbumes del Reino Unido en 2010, anunció el miércoles dos fechas de conciertos adicionales para su gira de regreso debido a la enorme demanda de los seguidores desesperados por ver a la banda en directo por primera vez en 15 años.

La banda se separó en 2009, cuando el guitarrista y principal compositor Noel Gallagher dijo que no podía seguir trabajando con el cantante Liam, su hermano, tras numerosas rencillas públicas. (Información de Marie-Louise Gumuchian; reporte adicional de Sarah Mills. Editado en español por Javier Leira)

Reuters