Deforestación en la Amazonia brasileña cae un 35% entre agosto y enero, alcanza mínimo histórico

BRASILIA, 12 feb (Reuters)

La deforestación en la selva amazónica brasileña se redujo un 35,4% entre agosto de 2025 y enero de 2026, en comparación con el mismo período del año anterior, según datos del Gobierno publicados el jueves.

* Según el Gobierno, la Amazonia registró el nivel de deforestación más bajo de la serie histórica.

* En la sabana brasileña del Cerrado, la deforestación se redujo un 5,9% en ese período.

* El informe, elaborado por la agencia espacial brasileña Inpe, utiliza imágenes satelitales para rastrear la tala indiscriminada y la deforestación relacionada con la degradación.

* "Estamos en camino de alcanzar la tasa de deforestación más baja de la historia en 2026", dijo Andre Lima, secretario especial de Brasil para el control de la deforestación.

(Reporte de Lisandra Paraguassu; redacción de Isabel Teles, editado en español por Daniela Desantis)