Deion Sanders revela que superó un cáncer en la vejiga, pero dirigirá a Colorado esta temporada

BOULDER, Colorado, EE. UU. (AP) — Deion Sanders, el entrenador de la Universidad de Colorado, reveló el lunes que le diagnosticaron una forma agresiva de cáncer de vejiga, pero después de la cirugía, su oncólogo lo ha considerado curado, por lo que planea entrenar esta temporada.

La doctora Janet Kukreja, directora de oncología urológica del Centro Oncológico de la Universidad de Colorado, dijo que a Sanders le extirparon la vejiga como parte del plan quirúrgico.

"Fue duro. No fue un paseo. No fue fácil", dijo Sanders, quien llegó a su conferencia de prensa con un sombrero de vaquero y un overol junto con gafas de sol, que se quitó después de emocionarse. "Fue una lucha, pero lo logramos".

Sanders, quien cumplirá 58 años el próximo mes, habló en la víspera del comienzo de su tercera temporada al mando de los Buffaloes. Trajo a su equipo médico con él para hablar sobre su diagnóstico. Se reconstruyó una sección de su intestino para que funcionara como vejiga. No necesitará radiación ni quimioterapia, dijo Kukreja.

"La palabra 'c', cuando escuchamos esa palabra, normalmente hay una sentencia de vida asociada a ella", dijo Sanders. “Pero no esta vez. Pero no esta vez”.

Sanders dijo que perdió alrededor de 25 libras (11 kilogramos), lo que lo llevó a bromear: "En un momento me sentí como el Prime de los Atlanta Falcons".

Sanders se mantuvo optimista durante todo el proceso, dijo su equipo médico.

"Nunca se rindió ni vaciló", dijo Lauren Askevold, preparadora física del equipo. “No podrías pedir un mejor paciente porque quiere levantarse y seguir adelante. Así que ha sido increíble”.

Sanders indicó que en ningún momento dudó de que volvería a entrenar.

"Siempre supe que iba a entrenar de nuevo. Nunca estuvo en mi espíritu, en mi corazón, que Dios no me permitiría entrenar de nuevo", señaló.

Mientras lidiaba con el diagnóstico de cáncer, Sanders dijo que muchos amigos y familiares le visitaron. Entre los que se acercaron estaba Randy Moss, el retirado receptor que fue exaltado al Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional y quien se tomó una licencia de ESPN a principios de diciembre después de someterse a una cirugía por cáncer.

"Randy Moss me llamó cada dos días para asegurarse de que estaba bien", dijo Sanders. “Randy Moss oró por mí, él y su esposa. Me dijeron lo que necesitaba estar haciendo”.

Sanders enfatizó una y otra vez la importancia de la detección temprana. Su cáncer fue descubierto cuando fue a un escaneo anual como precaución dada su historia con coágulos de sangre.

"Tenemos suerte de haberlo encontrado en esta etapa donde puedo decir la palabra cura", dijo Kukreja, "porque no uso esa palabra a la ligera como médico de cáncer".

Sanders ha lidiado con otros problemas de salud.

Muchos de ellos han involucrado su pie izquierdo desde que le amputaron dos dedos en 2021 debido a problemas de coágulos de sangre mientras entrenaba en Jackson State. Se perdió el día de los medios en 2023, su año inaugural en Colorado, después de un procedimiento para eliminar un coágulo de sangre de su pierna derecha y otro para enderezar los dedos de su pie izquierdo.

En marzo, Sanders firmó una extensión de contrato hasta la temporada 2029.

Los Buffaloes inician la temporada el 29 de agosto contra Georgia Tech en el Folsom Field. Será la primera temporada en bastante tiempo que no ha entrenado a uno de sus hijos. El quarterback Shedeur Sanders fue seleccionado por los Browns de Cleveland. Shilo, un safety, está en el campamento de pretemporada con los Buccaneers de Tampa Bay.

Deion Sanders y los Buffaloes tuvieron un récord de 4-8 en su primera temporada y 9-4 la temporada pasada, con una aparición en el Alamo Bowl. Tendrán que reemplazar a Shedeur Sanders y a Travis Hunter, ganador del Trofeo Heisman.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes