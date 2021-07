Del Bosque asegura que el "desafecto" con la selección ha cambiado y la afición "está con mucha ilusión"

El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque ha asegurado que el "desafecto" con la selección española que se "había creado" "ha cambiado" y ahora la afición "está con mucha ilusión" ante el partido de cuartos de final de la Eurocopa contra Suiza, que se disputa este viernes (18:00 horas) en San Petersburgo.

Sobre si España es favorita contra Suiza, ha afirmado que: "Eso del favoritismo se demuestra en el campo, pero ahora mismo si que debemos estar muy ilusionados".

Del Bosque ha realizado estas manifestaciones antes de participar en el curso de verano de Inteligencia y Seguridad de la Universidad de La Rioja.

El ex seleccionador español ha indicado, con respecto al combinado nacional, que: "Las cosas han cambiado, y eso que no habíamos jugamos mal los dos primeros partidos, pero los resultados no habían sido los que deseábamos, y después el equipo ha ido a más". "Yo creo que ese desafecto que se había creado, ha cambiado, y ahora la gente está muy expectante y con mucha ilusión en los próximos partidos", ha añadido.

El salmantino ha destacado que hay que saber que España tiene dificultades, como todos los equipos. "Pero estamos en una buena posición ahora", indicó.

"Lo más importante es que el plan general que tendría el seleccionador cuando llegó a esta fecha se está cumpliendo, y no tiene que haber cambios en ese plan que tendría desde el principio, y lo están llevando hasta adelante con la mayor seguridad", comentó Del Bosque.

Europa Press