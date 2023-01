Del Bosque y Relaño inauguran este sábado el ciclo 'Un viaje con Renfe y la Ferro'

17/01/2023 El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el periodista y escritor Alfredo Relaño inauguran este sábado el ciclo 'Un viaje con Renfe y la Ferro'.. El ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque y el periodista y escritor Alfredo Relaño, director honorífico del diaria As, abren este sábado (11:30 horas) el ciclo de charlas sobre el fútbol y el tren 'Un viaje con Renfe y la Ferro' en el Museo del Ferrocarril de Madrid. ESPAÑA EUROPA MADRID DEPORTES RENFE