Del Camp Nou al Johan Cruyff: el Barça-Valencia tendrá 6000 espectadores

El Barcelona jugará en el pequeño estadio Johan Cruyff, con capacidad para 6000 espectadores, su duelo ante el Valencia, el domingo (19h00 GMT) en la cuarta jornada de Liga, debido a que el Camp Nou no está todavía disponible, anunció el club azulgrana este martes en un comunicado.

"El club está trabajando intensamente para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas. Por este motivo, el partido se disputará finalmente en el Estadi Johan Cruyff", explicó la entidad culé.

"El club informará próximamente sobre todos los detalles relativos a la organización del partido y a la gestión de las entradas", añadió sobre su mudanza temporal al estadio donde el equipo femenino juega habitualmente sus partidos.

El Barcelona dejó el Camp Nou para iniciar las obras de remodelación al final de la temporada 2022-23, con el objetivo de reabrir parcialmente el icónico estadio en noviembre de 2024.

Desde entonces disputa sus partidos en el Estadio Olímpico de Montjuic. La fecha de regreso al Camp Nou se ha pospuesto en varias ocasiones debido a retrasos en las obras y a problemas con las licencias.

El concierto del rapero estadounidense Post Malone el viernes en Montjuic impide que el Barça pueda jugar allí el domingo.

La entidad presidida por Joan Laporta pagará, según estimaciones de los medios, 1500 millones de euros (US$1750 millones) por la reconstrucción del Camp Nou, que se finalizará en principio en 2026, con una capacidad que alcanzará los 105.000 espectadores.

